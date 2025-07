Tunisie Telecom et l’Étoile Sportive du Sahel renouent leur partenariat stratégique autour de la marque “Étoile Mobile”

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom et l’Étoile Sportive du Sahel (ESS) ont officialisé lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 4 juillet à Sousse la signature d’un nouveau partenariat stratégique, marquant ainsi le retour d’une collaboration emblématique entre deux institutions majeures du paysage tunisien.

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer l’ancrage régional de l’Étoile Sportive du Sahel et de consolider l’engagement de Tunisie Telecom en faveur du sport national. En vertu de cet accord, Tunisie Telecom devient le partenaire stratégique de l’Étoile Sportive du Sahel sur l’ensemble de ses disciplines sportives, et annonce le lancement de l’offre “Étoile Mobile”, une offre mobile exclusive aux couleurs du club.

« Nous sommes heureux de signer ce contrat de partenariat avec l’ESS , en lui souhaitant beaucoup de réussite dans sa quête de consécrations, aussi bien au niveau national que continental » a déclaré Lassâad Ben Dhiab, Président – Directeur Général de Tunisie Telecom ajoutant : « Ce partenariat symbolise bien plus qu’un accord commercial. Il reflète un engagement mutuel, basé sur des valeurs partagées de fidélité, d’excellence et de proximité avec les supporters étoilés.”

De son côté, Zoubeïr Baya, Président de l’Étoile Sportive du Sahel, a déclaré :« Ce partenariat avec Tunisie Telecom représente bien plus qu’un simple soutien financier. Il s’agit d’une collaboration stratégique qui vient renforcer notre vision de développement global du club. À travers l’offre Étoile Mobile, nous souhaitons créer un lien encore plus fort avec notre base de supporters et leur offrir un produit qui reflète leur attachement profond à l’Étoile. Nous sommes fiers de renouer avec un partenaire historique, et convaincus que cette alliance nous permettra de franchir de nouveaux caps, tant sur le plan sportif qu’institutionnel. »

Le retour de l’offre ÉTOILE MOBILE s’accompagne d’une carte SIM exclusive, habillée des couleurs du club et activée sur la plage de numérotation “99”, en hommage à l’histoire et à l’âme de l’Étoile Sportive du Sahel.

Les abonnés bénéficieront d’une formule prépayée avantageuse, avec le tarif minute le plus bas du marché à 35 millimes/minute, ainsi qu’un large éventail de forfaits internet mobile et d’options combinées (voix + data) particulièrement compétitives et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Source : Communiqué