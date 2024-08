Tunisie Telecom et l’INS s’allient pour réussir le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2024

Partagez 0 Partages



le Président Directeur Général de Tunisie Telecom, M. Lassâad Ben Dhiab et le Directeur Général de l’Institut National des statistiques, M. Bouzid Nsiri ont signé le 19 Août 2024 au siège de Tunisie Telecom et en présence de nombreux responsables des deux entités, deux conventions-cadre à travers lesquelles un vaste partenariat entre celles-ci est né.

En effet, le timing coïncide avec le lancement par l’INS de sa vaste campagne décennale de recensement national 2024, et Tunisie Telecom se propose d’y participer à travers une assistance technique et matérielle qui sera mise à la disposition de l’institut et de ses agents ; afin de faciliter leur travail et de contribuer ainsi à la réussite de ce grand rendez-vous national. Tunisie Telecom sera aussi sponsor officiel de la campagne du recensement 2024 de l’INS.

Tunisie Telecom, de par son statut d’opérateur national, a une mission de service public et s’inscrit de fait comme un partenaire des stratégies nationales, la campagne de recensement étant un événement majeur qui revêt une importance capitale pour anticiper statistiquement l’avenir et les besoins des Tunisiens.

Le deuxième accord signé élargit ce partenariat à un cadre technologique plus vaste, conformément à l’accord entre les ministères de tutelle respectifs : le ministère des Technologies de la Communication et le ministère de l’Économie et de la Planification. Cet accord prévoit un appui technologique, une assistance technique, ainsi que des formations spécialisées.

M. Lassâad Ben Dhiab a commenté la signature de ce partenariat comme une étape fondamentale dans la collaboration des deux entités qui ont beaucoup à s’apporter mutuellement. Il a en outre déclaré : « Tunisie Telecom est fière de cet accord stratégique avec l’Institut National de la Statistique pour matérialiser sa contribution au Recensement Général de la Population et de l’Habitat pour l’année 2024.

Tunisie Telecom, qui œuvre en tant qu’opérateur national à concrétiser la stratégie nationale en matière des télécommunications, tient à cœur à réussir la digitalisation de ce projet national pionnier ».

À cette occasion, M. Bouzid Nsiri a souligné l’importance de cet accord, affirmant qu’il établit un partenariat stratégique qui améliorera le travail statistique en Tunisie et ouvrira de nouvelles perspectives, notamment dans le domaine de la transformation numérique. Il a ajouté que le recensement 2024 sera le dernier à se dérouler avec des visites sur le terrain avant une transition complète vers un processus numérique.

En effet, pour la première fois en Tunisie, le recensement de 2024 s’appuiera sur le stockage numérique des données à tous les niveaux. Une grande nouveauté !

Source : Communiqué