Tunisie Telecom gagne pour la 7e année consécutive le trophée nPerf de la meilleure connexion mobile

Tunisie Telecom confirme une nouvelle fois son leadership sur le marché des télécommunications en Tunisie en remportant, pour la septième année consécutive, le prestigieux trophée nPerf qui récompense la meilleure performance de l’Internet mobile à l’échelle nationale.

Pour l’année 2025, l’opérateur national a été couronné gagnant global, enregistrant une amélioration significative de ses performances par rapport à l’année précédente. Son score global atteint 77 847 points, contre 66 512 points en 2024, soit une progression annuelle de 17 %, dans un contexte marqué par une forte sollicitation des réseaux mobiles et une croissance soutenue des usages numériques.

Tunisie Telecom se distingue particulièrement par :

  • Les meilleurs débits descendants du marché, avec une moyenne de 77,2 Mb/s, garantissant une expérience de navigation fluide et rapide ;
  • Les meilleurs débits montants, atteignant 17,5 Mb/s, un indicateur clé pour les usages collaboratifs, le cloud, le télétravail et la visioconférence ;
  • La meilleure performance en navigation web, confirmant une qualité de service équilibrée et constante pour l’ensemble des utilisateurs.
  • Cette nouvelle distinction vient récompenser les investissements continus de Tunisie Telecom dans la modernisation et l’optimisation de ses infrastructures réseau, ainsi que son engagement à offrir à ses clients une connectivité fiable, performante et accessible sur l’ensemble du territoire.

À cette occasion, le Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, Monsieur Lassâad Ben Dhiab a déclaré : « L’obtention du trophée nPerf pour la septième année consécutive est une immense fierté pour Tunisie Telecom. Cette reconnaissance internationale reflète le travail soutenu de nos équipes et notre engagement permanent à investir dans des réseaux de nouvelle génération afin d’offrir à nos clients une expérience Internet mobile toujours plus performante, fiable et innovante. »

Ce leadership s’inscrit dans une dynamique amorcée depuis 2019, année où Tunisie Telecom a remporté pour la première fois le trophée nPerf, marquant le début d’une série ininterrompue de distinctions grâce à des investissements continus dans la modernisation du réseau.

Avec ce nouveau trophée, Tunisie Telecom réaffirme sa position de référence nationale en matière de performance Internet mobile et poursuit sa mission d’accompagnement de la transformation numérique de la Tunisie.

Source : Communiqué

