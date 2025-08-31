En bref

Tunisie Telecom honore les enfants de ses agents qui ont excellé dans les concours nationaux

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Tunisie Telecom a organisé, les jeudi 28 et vendredi 29 août, une cérémonie à l’occasion de la Journée du Savoir, au Technopôle El Ghazala, afin de récompenser les enfants de ses agents qui se sont distingués, tant au niveau central que régional, dans les différents concours et examens nationaux.

À cette occasion, 400 élèves et étudiants ayant excellé aux concours de la 6ᵉ et 9ᵉ année de base, au baccalauréat ainsi qu’au diplôme de fin d’études universitaires ont été honorés.

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de M. Lassâad Ben Dhiab, Président Directeur Général de Tunisie Telecom, en présence de représentants de La Federation Générale des Télécommunications et du Fonds social de l’entreprise.

Cet événement vise à renforcer les liens entre Tunisie Telecom et ses agents, et à encourager leurs enfants à cultiver l’ambition, l’excellence et l’amour du savoir.

Des réussites grâce à ses compétences humaines

Fier de ses collaborateurs, Lassâad Ben Dhiab a salué leur capacité à concilier l’accompagnement de leurs enfants vers l’excellence scolaire avec leur engagement professionnel et leur contribution active aux grands projets de l’entreprise.

M. Lassâad Ben Dhiab a rappelé à cet effet les récentes réussites de Tunisie Telecom, notamment le lancement des services de la 5G et le transfert de l’entreprise vers son nouveau siège social, dont elle est désormais propriétaire.

Un climat social sain

Le PDG a par ailleurs salué le climat social exceptionnel qui règne au sein de l’entreprise, soulignant l’importance que Tunisie Telecom accorde à ses ressources humaines, véritable pilier de son développement et de son rôle de leader dans le secteur des technologies de communication dans le pays.

Il a ajouté que l’entreprise a injecté deux millions de dinars supplémentaires dans le budget de son Fonds social, doublant ainsi ses ressources au cours des trois dernières années afin de mieux renforcer sa capacité à offrir ses différents sévices au personnel de Tunisie Telecom dans les meilleures conditions.

Source : communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

9.6K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile son nouveau siège à Tunis
#secondary





4.4K
En bref

L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025
4.0K
En bref

Google fusionne Chrome OS et Android : vers un OS unique pour tous les appareils
2.1K
En bref

Flouci dément toute fuite de données personnelles et renforce sa promesse de sécurité
1.8K
L'actuTHD

Tunisie : les alertes de piratage se multiplient, les experts appellent à la vigilance face aux campagnes de désinformation
1.6K
En bref

NextGen25 : La jeunesse tunisienne au cœur de l’innovation technologique
1.6K
En bref

Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien renforcent leur alliance stratégique pour trois nouvelles années
1.6K
L'actuTHD

Mobile Tunisie – Rapport Ookla 2024 : Ooredoo prend l’avantage sur la 4G, Orange s’illustre en vidéo
1.6K
L'actuTHD

Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord
1.3K
En bref

UBCI, STAR Assurances et BacTeksys généralisent le paiement fractionné avec FlexPay
To Top