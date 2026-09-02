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Tunisie Telecom honore son partenaire, le champion olympique Firas Kattoussi, pour sa nouvelle médaille d’or

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Tunisie Telecom a organisé, lundi 31 août 2026 à son siège social, une cérémonie en l’honneur de son partenaire, le champion olympique tunisien de taekwondo Firas Kattoussi, afin de célébrer sa nouvelle médaille d’or remportée le 23 août dernier aux Jeux Méditerranéens de Tarente 2026, en Italie.

Partenaire de Firas Kattoussi dans le cadre d’un contrat de sponsoring de trois ans, Tunisie Telecom réaffirme, à travers cet hommage, son attachement à l’accompagnement des talents tunisiens et à la promotion de l’excellence.

Déjà champion olympique aux Jeux de Paris 2024, Firas Kattoussi confirme, à travers cette nouvelle consécration, son statut parmi les grandes références du taekwondo mondial et contribue au rayonnement de la Tunisie sur la scène sportive internationale.

Cet engagement s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de Tunisie Telecom, qui intègre le soutien au sport parmi ses piliers. L’opérateur national entend ainsi accompagner la jeunesse tunisienne dans ses ambitions et valoriser les parcours d’exception qui font honneur à la Tunisie.

À cette occasion, Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, a salué le parcours remarquable du champion : « Nous sommes fiers d’honorer aujourd’hui Firas Kattoussi pour cette nouvelle performance qui vient enrichir un parcours déjà exceptionnel. Son engagement, sa discipline et sa persévérance incarnent les valeurs d’excellence que Tunisie Telecom défend depuis des décennies. En tant qu’opérateur citoyen, nous sommes heureux de l’accompagner dans son parcours et de contribuer au rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale. »

De son côté, Firas Kattoussi a exprimé sa satisfaction quant au soutien de Tunisie Telecom, soulignant l’importance de ce partenariat dans la préparation de ses prochaines échéances internationales, notamment en perspective des Championnats du monde 2027 et des Jeux Olympiques 2028.

À travers cette initiative, Tunisie Telecom confirme son rôle de partenaire citoyen, engagé aux côtés des talents et de la jeunesse tunisienne et déterminé à promouvoir les valeurs de performance, de persévérance et d’excellence.

Source : Communiqué

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