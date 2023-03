Tunisie Telecom – Internet fixe : des débits moyens de 50 Mbps d’ici la fin de 2024  

Partagez 33 Partages

Encourager les abonnements à la fibre optique et booster l’adhésion du consommateur à des débits supérieurs (100 Mbps et plus), telle est la nouvelle stratégie de Tunisie Telecom présentée par Oussama Samet, directeur exécutif du développement des réseaux chez Tunisie Telecom et invité du 147e épisode de DigiClub powred by Topnet et Huawei Technologies.

Tunisie Telecom s’est penché dans un premier temps, sur le développement du mobile broadband, l’accès à l’internet sans fil fourni par des appareils numériques utilisant des modems portables ; la connectivité pour tous, l’évolution vers la 5G et la fibre optique et ses supports sont les trois axes de développement majeurs présentés lors du Tunisie Telecom Network Day.

L’accès à la connectivité pour tous les citoyens tunisiens est le premier axe de développement présenté par le directeur exécutif du développement des réseaux chez Tunisie Telecom. Il déclare : « Notre objectif est d’offrir la connectivité à 99% de la population tunisienne d’ici 2023. »

La préparation de la Tunisie à l’arrivée du réseau 5G est le deuxième élément sur lequel l’opérateur tunisien œuvre ; « Nous préparons très activement l’arrivée de la 5G », explique Oussama Samet, « Nous avons fait les tests sur un réseau réel en live. Actuellement, nous sommes dans la capacité de partager le réseau 5G avec des partenaires, des start-ups etc. », ajoute-t-il.

Enfin, afin de supporter l’augmentation de trafic provenant de l’usage du mobile broadband et du fixe broadband, l’entreprise de télécom s’est axée sur le développement de la fibre optique à l’échelle nationale : « On est à plus de 35 000 km de fibre optique », affirme l’invité. Un réseau que Tunisie Telecom souhaite augmenter dans les années futures.

De plus, le directeur exécutif du développement des réseaux chez Tunisie Telecom déclare que l’entreprise dirige une campagne d’installation de la FTTH au niveau national, la fibre optique à domicile (Fiber To The Home) : « Avec la FTTH, nous pouvons prétendre à des débits de 1Go par client », présente l’invité. « Actuellement nous sommes à un parc de 100 000 et nous voulons atteindre, dans trois ans, un parc de 500 000 lignes FTTH », ajoute-t-il.

Il poursuit en précisant que la majorité de leurs clients possèdent une ligne fixe compatible avec la technologie VDSL : « Dans notre parc, nous avons plus de 1.8 million xDSL, incluant l’ADSL et la VDSL ».

Les technologies xDSL sont des technologies très puissantes ; « Ce sont des technologies qui peuvent atteindre, théoriquement, jusqu’à 300 et 500 Mbps », énonce Oussama Samet. « Actuellement, nous sommes en train de commercialiser jusqu’à 100 Mbps sur la VDSL. », affirme l’invité notant que la moyenne de débit actuel sur l’ensemble du parc fixe de Tunisie Telecom est de 10 Mbps. « Avec le déploiement de la VDSL et l’upgrade en cours, nous pouvons prétendre à des débits moyens de 50 Mbps d’ici la fin de 2024 », ajoute le responsable.

La connectivité pour tous au niveau national à travers le développement de la fibre optique et de la commercialisation de débits supérieurs est donc au cœur de la stratégie de Tunisie Telecom pour cette année 2023 : « Nous souhaitons que la Tunisie soit connectée au monde numérique avec des débits très importants et avec une connectivité, une rapidité et une qualité de connexion qui soient très importantes. », conclut l’invité.

L’interview est disponible en version audio sur notre canal SoundCloud et en vidéo sur notre chaîne Youtube.

Meriem Choukaïr