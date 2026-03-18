Tunisie Telecom lance Kashy et accélère son virage vers la fintech

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Tunisie Telecom franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification avec le lancement de Kashy, sa nouvelle application de paiement mobile. Une initiative qui confirme l’ambition de l’opérateur historique de s’imposer comme un acteur de services numériques, au-delà de son rôle traditionnel de fournisseur de connectivité.

Un portefeuille mobile pour démocratiser les paiements digitaux

Développée dans le cadre d’un partenariat avec Viamobile, premier établissement de paiement agréé par la Banque Centrale de Tunisie depuis 2021, Kashy se positionne comme un portefeuille électronique complet.

L’application permet aux utilisateurs d’effectuer plusieurs opérations financières du quotidien :

Transfert d’argent

Encaissement de paiements

Recharge du portefeuille

Retrait d’espèces via mobile

Pensée pour s’adapter aux nouveaux usages, Kashy repose sur un fonctionnement simple où le numéro de téléphone fait office d’identifiant unique. L’objectif est clair : faciliter l’accès aux services financiers digitaux à une large population.

Un déploiement progressif à l’échelle nationale

Tunisie Telecom prévoit un lancement progressif de Kashy à travers une trentaine d’espaces commerciaux répartis sur tout le territoire. Une approche terrain qui vise à accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l’application et à accélérer son adoption.

Un positionnement stratégique sur le “decashing”

Présent lors de la cérémonie de lancement le 17 mars 2026 à Tunis, le PDG de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, a souligné l’importance de cette initiative dans la transformation du groupe :

« Avec Kashy, Tunisie Telecom confirme son ambition de jouer un rôle central dans la transformation digitale du pays et dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de decashing, en élargissant son champ d’action au-delà de son cœur de métier historique afin de se transformer d’un opérateur de connectivité à un opérateur de services. »

Vers un repositionnement des opérateurs télécoms

Avec Kashy, Tunisie Telecom s’inscrit dans une tendance de fond observée à l’international : celle des opérateurs télécoms qui investissent le champ des services financiers pour diversifier leurs revenus et renforcer leur relation client.

Dans un contexte où les paiements mobiles gagnent du terrain en Afrique et dans les marchés émergents, cette initiative pourrait marquer un tournant pour l’écosystème fintech tunisien, encore en phase d’accélération.

Reste désormais à observer l’adoption par le marché et la capacité de Tunisie Telecom à s’imposer face aux autres solutions de paiement déjà présentes.

D’après communiqué

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