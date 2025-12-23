En bref

Tunisie Telecom lance sa campagne institutionnelle nationale « Le Don des Supporters »

Posted on
Le don du sang constitue un acte de solidarité essentiel et un geste vital permettant de sauver des vies et de répondre aux besoins urgents de la collectivité.

C’est dans cet esprit d’engagement citoyen et de responsabilité partagée que Tunisie Telecom annonce le lancement de sa nouvelle campagne institutionnelle nationale « Le Don des Supporters », une initiative inédite invitant les Tunisiens à transformer la passion et la ferveur du football en un geste vital : le don du sang.

Déployée en partenariat avec le Centre National de Transfusion Sanguine, cette campagne s’inscrit dans la continuité de la démarche citoyenne de Tunisie Telecom en faveur des causes fédératrices à fort impact social et humain. À travers cette initiative, l’opérateur national réaffirme son rôle d’acteur responsable, engagé à connecter les Tunisiens et à accompagner les moments qui comptent, dans un esprit de solidarité et de citoyenneté.

En tant qu’opérateur national engagé et acteur de proximité, Tunisie Telecom mobilise l’ensemble de ses plateformes de communication afin d’amplifier ce message de solidarité et de contribuer à une mobilisation nationale autour du don du sang.

Le choix du contexte sportif s’impose naturellement. Il représente un moment fort d’unité nationale et d’émotion collective, où se rejoignent les mêmes couleurs, la même passion et un même élan autour du drapeau tunisien. À travers « Le Don des Supporters », Tunisie Telecom invite ainsi les supporters à transformer leur passion en un acte citoyen utile et porteur de vie.

Source : Communiqué

