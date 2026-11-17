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Tunisie Telecom a participé en tant que partenaire officiel à MED RH 2026, organisé les 13 et 14 novembre à Tunis, autour du thème « Organisations en mutation, vagues de fond ». Cet événement réunit les professionnels des ressources humaines et du management autour des mutations qui touchent les entreprises.

À cette occasion, l’opérateur a mis en avant le rôle du capital humain dans sa stratégie de transformation numérique, notamment en matière de développement des compétences, d’innovation et d’adaptation aux évolutions technologiques.

Tunisie Telecom a notamment présenté ses solutions numériques à travers un espace dédié et participé à plusieurs panels réunissant des professionnels des ressources humaines, du marketing et des technologies de l’information. Les discussions ont porté sur la digitalisation des pratiques, l’évolution des métiers, l’attractivité des talents et l’accompagnement du changement au sein des organisations.

À travers sa participation à MED RH 2026, Tunisie Telecom entend souligner le lien entre transformation technologique et évolution des compétences, deux dimensions devenues essentielles à la compétitivité et à la performance des entreprises.

Source : Communiqué

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