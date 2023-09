Tunisie Telecom obtient le statut d’opérateur économique agréé

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom a obtenu le statut d’opérateur économique agréé devenant ainsi le 1er opérateur des télécommunications en Tunisie à obtenir ce statut. En effet, La Douane Tunisienne a attribué, le samedi 9 septembre 2023, le statut d’opérateur agréé à Tunisie Telecom lors d’une cérémonie organisée à son siège.

Et, c’est à la suite d’un long processus et de plusieurs entretiens et visites aux locaux de Tunisie Telecom pour le contrôle des procédures et normes adoptées , que les services de la Douane ont accordé à Tunisie Telecom ce statut.

Fier, le président directeur général de Tunisie Telecom Lassâad Ben Dhiab a souligné : « ce statut certifie la confiance de la Douane Tunisienne envers Tunisie Telecom. Les avantages de ce statut permettront à Tunisie Telecom de renforcer sa compétitivité et d’ajouter plus de sécurité au climat des affaires avec les différents partenaires à l’échelle internationale. Tunisie Telecom est un opérateur national avec une dimension internationale, et ce nouveau statut ne manquera pas de soutenir la nouvelle dynamique de déploiement de Tunisie Telecom, conforme à ses ambitions de leadership national et régional. »

Communiqué