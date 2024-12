Tunisie Telecom obtient sa licence 5G et passe à la vitesse supérieure

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom vient de remporter sa licence 5G samedi 30 novembre 2024. Cette licence lui permet l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications en Tunisie pour fournir des réseaux mobiles de cinquième génération. La cérémonie de signature s’est faite en présence du chef du gouvernement M. Kamel Maddouri, du Ministre des Technologies de la Communication M. Sofiene Hemissi et du PDG de Tunisie Telecom, Lassaad Ben Dhiab, au Palais du Gouvernement à la Kasbah.

L’opérateur national qui avait participé, lundi 23 septembre 2024, à l’appel à candidature pour l’attribution de cette licence était confiant, se sachant « 5G ready » depuis plusieurs années déjà.

Tunisie Telecom, un opérateur « 5G ready »

Tunisie Telecom a en effet été le premier opérateur à tester la 5G depuis 2020 sur son réseau live car convaincu de ce que pourra donner la 5G comme valeur ajoutée et opportunités au marché mais surtout au développement de la Tunisie.

Tunisie Telecom a toujours été un partenaire des TIC et de la transformation digitale en Tunisie et dans différents projets structurants tels que les RNIA de la connectivité des administrations publiques, mais aussi des établissements de santé publique, des établissements d’éducation ou d’enseignement supérieur mais sans oublier le projet de couverture des zones blanches.

Avec la 5G, Tunisie Telecom enrichira cette connectivité et offrira des solutions Wireless pour des connectivités plus rapides et meilleures que la 4G et dans certains uses cases proches de la fibre. C’est d’ailleurs la capacité de Tunisie Telecom à déployer plus de 50 000 km de fibre à ce jour qui rend l’opérateur national 5G ready avec une 5G fibrée.

Le lancement de la 5G offrira en premier aux clients finaux une connectivité améliorée avec des débits supérieurs à ce qu’offrirait la 4G avec une meilleure latence. Cet apport de la 5G donnera aux clients accès aux vidéos en haute définition, à des applications live Stream, une nouvelle expérience pour les cloud gamers pour les clients B2C, quant aux clients B2B, des solutions VPN seront vulgarisées sur des technologies Wireless combinant ainsi la mobilité aux solutions VPN classiques.

La 5G apportera aussi une contribution au développement des IOT de la robotique et ouvrira des perspectives à d’autres usages plus exigeants en termes de latence ou de débits et ouvrira la porte à une industrie 4.0 et aux use case B2V.

Tunisie Telecom s’engage à mettre tous les moyens nécessaires afin d’honorer les engagements de la licence 5G mais surtout pour connecter les Tunisiens où qu’ils soient en Très Haut Débit comme l’a souligné M. Lassâad Ben Dhiab PDG de Tunisie Telecom dans son allocution: “Tunisie Telecom est très fière de cette licence 5G .Ceci est un succès qui vient couronner les grands efforts consentis par notre entreprise nationale en matière d’infrastructure, d’innovation et d’engagement à servir la connectivité pour tous et partout” .

D’après communiqué