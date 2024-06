Tunisie Telecom, organisateur du tournoi Gaming ‘‘E-sports Playground by TT’’

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom donne rendez-vous aux passionnés de jeux vidéo et de gaming à la grande finale du Gaming ‘‘E-sports Playground by TT’’ qui va se tenir ce dimanche 23 Juin 2024 à la Cité de la Culture, au théâtre des jeunes créateurs et qui verra s’affronter les finalistes du tournoi issus des qualifications qui ont démarré le 5 Mars 2024. Les jeux vedettes du tournoi Valorant & FIFA et les Prizes Pool atteindront plus de 14.000 DT cash pour chaque équipe. Les games seront retransmis sur les réseaux sociaux (X, instagram & FB). Enfin, l’animateur Draco sera également de la partie pour couvrir l’événement.

D’après communiqué