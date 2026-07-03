Tunisie Telecom partenaire du “Hay Hlel Urban Fest” avec une animation VR

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Dans le cadre de ses actions RSE, Tunisie Telecom s’est associé à Cinematdour pour soutenir la première édition du Hay Hlel Urban Fest, une manifestation culturelle et citoyenne organisée dans un des quartiers populaires les plus défavorisés de Tunis.

Outre son appui logistique et financier à cet événement de proximité, l’opérateur a déployé sur place un stand dédié à la réalité virtuelle (VR).

Cette participation vise un double objectif factuel : soutenir l’animation culturelle locale et offrir aux jeunes du quartier un accès direct aux nouvelles technologies numériques.

D’après communiqué

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