Tunisie Telecom partenaire officiel de Telehealth Connect 2026

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Tunisie Telecom a participé, en tant que partenaire officiel, à Telehealth Connect 2026, organisé le 29 septembre 2026 à Tunis, autour des enjeux liés à la transformation numérique du secteur de la santé.

À l’ouverture du sommet, le PDG de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, a présenté les principaux axes sur lesquels l’opérateur national entend accompagner le développement de la santé numérique en Tunisie.

L’opérateur met notamment en avant ses infrastructures de connectivité, avec plus de 70 000 kilomètres de fibre optique, ainsi que le déploiement de la 5G.

La stratégie présentée repose également sur l’inclusion numérique, avec l’objectif d’étendre l’accès à la connectivité aux différentes régions du pays, ainsi que sur le Cloud et la protection des données, notamment les données médicales.

Tunisie Telecom cite également le développement de l’hôpital numérique, destiné à faciliter les usages numériques des professionnels de santé et des patients.

Enfin, l’opérateur entend explorer davantage les possibilités offertes par l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle pour faire évoluer les pratiques et les services de santé.

À travers sa participation à Telehealth Connect 2026, Tunisie Telecom met ainsi en avant le rôle des infrastructures télécoms et des technologies numériques dans le développement de la santé connectée en Tunisie.

D’après communiqué linkedin

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