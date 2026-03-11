En bref

Tunisie Telecom participe au Club Pionnier 2.0 de transformation numérique

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Huawei a tenu avec succès le Northern Africa Operations Transformation Forum (OTF) 2026 en marge du Mobile World Congress à Barcelone. Les échanges ont porté sur les défis de la transformation numérique et intelligente, dans un contexte mondial marqué par l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA).

Au cœur de l’événement, Huawei et les opérateurs africains ont conjointement lancé le « Northern Africa Digital Operation Transformation Pioneer Club 2.0 ». Cette initiative marque le coup d’envoi d’une nouvelle ère d’opérations intelligentes intégrées, destinées à stimuler une croissance renouvelée dans l’industrie des télécommunications.

Tunisie Telecom a participé activement au lancement de cette initiative qui vise à accélérer la transformation numérique et intelligente des opérateurs de la région, en favorisant le partage d’expertises, l’adoption de technologies avancées et la mise en œuvre d’opérations intelligentes de bout en bout.

À cette occasion, Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, est intervenu pour mettre en lumière la dynamique de croissance de l’opérateur national, portée notamment par le développement des infrastructures 5G et par ses ambitions stratégiques en matière de transformation numérique.

Sa participation a permis de souligner le rôle clé de Tunisie Telecom dans l’évolution du secteur des télécommunications en Afrique du Nord, ainsi que son engagement en faveur de l’innovation et de l’amélioration continue de l’expérience digitale pour ses clients.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

8.0K
L'actuTHD

Starlink ouvre les “précommandes” en Tunisie avec un acompte de 9 dollars, lancement commercial annoncé en 2026





4.4K
L'actuTHD

Paiements mobiles : la Tunisie encadre les codes USSD et impose la gratuité des services publics
2.4K
L'actuTHD

Tunisie – Classement du meilleur Internet mobile en 2025 selon nPerf: Tunisie Telecom et Orange au coude à coude
1.8K
En bref

Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie
1.6K
En bref

Ooredoo Tunisie : Eyas Naif Assaf nommé Directeur général, Mansoor Al-Khater prend la tête du Qatar Financial Centre
1.4K
En bref

Paiement mobile en Tunisie : +81% de transactions en 2025
1.3K
Non classé

Meilleures performances de l’Internet fixe en Tunisie 2025 : nPerf classe ooredoo en pole position
1.3K
En bref

Telefónica et Nokia collaborent pour accélérer l’adoption des API réseau grâce à l’IA agentique
1.3K
News

MWC 2026 : Mattel (Tunisie Telecom) sacré meilleur réseau mobile en Mauritanie par Ookla
1.3K
En bref

Tunisie Telecom gagne pour la 7e année consécutive le trophée nPerf de la meilleure connexion mobile
1.2K
En bref

PC d’entreprise “always connected” : Ericsson et Microsoft posent les bases d’un nouveau standard 5G sécurisé sous Windows 11
1.2K
L'actuTHD

Marketing digital et IA (Part1) : Pourquoi les règles ont déjà changé pour 2026
1.2K
En bref

IA, performance et confiance : The Digital Corner publie Beyond the AI, son livre blanc pour les entreprises tunisiennes
1.2K
L'actuTHD

Satellites LEO : bataille géopolitique en orbite basse, l’Afrique hors jeu, les télécoms fragilisés
1.2K
L'actuTHD

5G en Tunisie : l’effet vitrine s’estompe, le défi de la capacité commence
1.2K
En bref

Nouvel outil d’espionnage Android qui combine arnaque sentimentale et exfiltration de données
1.1K
En bref

Ooredoo Tunisie élue Marque de l’Année 2026 pour la deuxième année consécutive
1.1K
L'actuTHD

IA agentique : Pourquoi 88% des entreprises enregistrent déjà un ROI positif ?
1.1K
En bref

Ooredoo Fintech Tunisie obtient l’agrément de la BCT et lance walletii by Ooredoo
1.1K
En bref

6G : quand les réseaux télécoms deviennent des capteurs du monde réel
To Top