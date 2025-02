Tunisie Telecom : Pour réussir la 5G, il faut d’abord la fibre optique

Partagez 0 Partages

À la veille du lancement de sa 5G, Tunisie Telecom a annoncé un nouveau câble sous-marin entre Bizerte et Marseille : Medusa. Ce système de câble sous-marin, géré par AFR-IX TELECOM S.A., fera le tour de la Méditerranée et atterrira sur les plages de Bizerte à partir d’août 2025. Avec une capacité initiale de 20 Tb/s, ce câble répondra largement aux besoins croissants de la Tunisie en bande passante internationale, notamment avec le lancement de la 5G ce 14 février 2025.

Notons par ailleurs que Tunisie Telecom exploite déjà deux autres câbles sous-marins : Hannibal, lancé en 2009 entre Kélibia et Mazara del Vallo (Sicile, Italie), et SEA-ME-WE-4, mis en service en 2005 entre Bizerte et Marseille. Quant à l’historique câble Keltra, reliant Kélibia à Trapani (Sicile, Italie), il n’est plus en service depuis fin 2024, ayant atteint la fin de sa vie utile.

Modernisation du réseau : la fibre optique en priorité

Grâce à ces infrastructures, Tunisie Telecom gère actuellement une capacité de bande passante internationale d’environ 1 Tb/s. La consommation actuelle reste inférieure de 20 % aux pics enregistrés, laissant ainsi une marge de manœuvre en cas d’augmentation soudaine de la demande.

Rappelons que Tunisie Telecom ne dessert pas uniquement ses propres clients grand public, mais aussi le marché B2B, ainsi que les fournisseurs d’accès à Internet et les autres opérateurs télécoms, Orange et Ooredoo. Ces derniers louent en effet des liaisons internationales en backup (et parfois principales) pour leurs propres besoins.

Dans une interview accordée à THD en marge de la conférence de presse dédiée à Medusa (lire notre article : Tunisie Telecom s’associe à Medusa), le PDG de Tunisie Telecom, Lassaad Ben Dhiab, a expliqué que cette initiative s’inscrit dans une stratégie pluriannuelle visant à préparer l’ensemble du réseau de Tunisie Telecom au très haut débit.

Fibre vs 5G : complémentarité plutôt que concurrence

Il a ainsi rappelé que le très haut débit ne concerne pas seulement la 5G, mais aussi la fibre optique. Outre la modernisation de la dorsale Internet nationale (les grandes lignes de connexion entre les gouvernorats), Tunisie Telecom a dû améliorer les liaisons entre ses centraux, augmenter les capacités de ses routeurs et serveurs, ainsi qu’effectuer une migration générale de ses abonnés de la technologie cuivrée (ADSL et VDSL) vers la fibre optique. La raison ? La technologie cuivre est arrivée en fin de vie, son entretien coûte de plus en plus cher, et ses performances en débit sont limitées.

Mais cela ne risque-t-il pas de freiner le succès commercial de la 5G chez Tunisie Telecom, alors que tout le monde mise sur le Fixed Wireless Access (FWA) — les box fixe Data qui se connectent en 5G — pour remplacer justement le filaire ? “Non”, répond catégoriquement le PDG de TT. “Même les accès radio (ndlr : les antennes relais) ont besoin de la fibre optique. Je rappelle qu’en période de Covid, il y a eu un boom des connexions data fixes et mobiles. Grâce au fait que plus de 95 % des sites radio sont déjà fibrés, notre réseau mobile et fixe a su absorber cette explosion de la consommation.

“Certes, le FWA sur la 5G sera une solution très intéressante pour accéder rapidement au très haut débit à domicile. Cependant, que ce soit en 4G ou en 5G, sur mobile ou via FWA, les ressources radio restent partagées. Ainsi, sur le moyen et le long terme, le meilleur moyen d’assurer une qualité optimale d’Internet, tant pour le grand public que pour les professionnels, restera toujours la fibre optique. C’est pour cela que nous travaillons sans relâche depuis 2020 afin que le réseau de Tunisie Telecom soit toujours prêt et résilient grâce aux dernières technologies du très haut débit, que ce soit en fibre optique ou en 5G”, conclut le PDG.

Walid Naffati