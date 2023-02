Tunisie Telecom réitère son soutien à l’Association SOS Villages

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de son engagement pour les générations futures, Tunisie Telecom a remis à l’Association SOS Villages la subvention destinée à assurer les dépenses des familles que parraine l’opérateur.

Cette action qui s’inscrit dans l’effort RSE de l’opérateur, témoigne de son engagement au profit des enfants en difficulté et sa contribution à l’amélioration de leur vie quotidienne.

Dans le cadre de cette initiative le PDG de Tunisie Telecom Lassâad Ben Dhiab a effectué une visite à l’Association SOS Village d’enfants Gammarth le 23 février 2023.

« Consciente de son rôle social, Tuisie Telecom est engagée à soutenir les Villages d’Enfants SOS Tunisie. Cette initiative vise à favoriser une meilleure intégration sociale des jeunes vivant dans ces villages », a-t-il souligné dans son allocution.

Tunisie Telecom œuvre au bien-être de la société tunisienne dans son ensemble et ce à travers des actions visant à améliorer la qualité de vie des jeunes les plus vulnérables et à faire progresser le développement durable de la Tunisie. L’opérateur a, d’ailleurs, remporté le prix de la meilleure action RSE en Tunisie en 2022.

WN