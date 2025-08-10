En bref

Tunisie Telecom rend hommage au champion du monde Ahmed Jaouadi

Dans une atmosphère empreinte de fierté et d’admiration, Tunisie Telecom a accueilli aujourd’hui, le nageur tunisien Ahmed Jaouadi, récemment sacré double champion du monde sur les distances 800 mètres et 1500 mètres nage libre lors des derniers Championnats du Monde de Natation à Singapour.

Cette réception, organisée en présence du Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, M. Lassaâd Ben Dhiab, s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’opérateur à soutenir les talents tunisiens qui font rayonner la Tunisie sur la scène internationale.

Dans son allocution, M. Ben Dhiab a exprimé ses plus vives félicitations au champion, saluant « un parcours exceptionnel, empreint de détermination, d’excellence et de passion », et soulignant que Tunisie Telecom partage avec Ahmed Jaouadi les valeurs de performance, d’endurance et de dépassement de soi. Il a également rappelé que ce type de réussite inspire toute une jeunesse tunisienne et mérite d’être honoré à sa juste valeur.

Rappelons que Ahmed Jaouadi a récemment été décoré par le Président de la République, une reconnaissance nationale méritée pour ses exploits, qui font aujourd’hui la fierté de tout un pays.

Par cet hommage, Tunisie Telecom confirme son rôle actif en tant qu’entreprise citoyenne, engagée aux côtés du sport Tunisien et porteuse des ambitions de la Tunisie d’aujourd’hui et de demain.

Source : Communiqué

