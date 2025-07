Tunisie Telecom s’impose comme le champion du haut-débit fixe en Tunisie d’après Ookla

Partagez 0 Partages

Le dernier rapport de Speedtest Intelligence® pour la seconde moitié de 2024 confirme Tunisie Telecom en position de leader sur l’ensemble des indicateurs de la qualité du fixe en Tunisie. Sur cinq grands critères, l’opérateur public devance largement TOPNET, Gnet, Ooredoo et Orange.

Un score de connectivité globale hors norme

L’Overall Connectivity Score™ combine la vitesse (download et upload), les performances de navigation web et la qualité du streaming vidéo. Tunisie Telecom atteint 52,79, contre 48,53 pour TOPNET et 44–45 pour les autres acteurs. Cette avancée de près de 4 points souligne un réseau capable de délivrer une expérience utilisateur fluide, de la navigation jusqu’aux applications multimédias.

Vitesse et latence : l’écart se creuse

Sur le Speed Score™, indicateur reliant débit et latence, Tunisie Telecom culmine à 19,84. À titre de comparaison :

Ooredoo : 11,57

TOPNET : 11,10

Orange : 10,02

Gnet : 9,42

La vitesse médiane en download de Tunisie Telecom atteint 17,45 Mbps, soit plus de 4 Mbps de mieux que TOPNET (12,59 Mbps). Côté upload, l’opérateur public domine également avec 8,28 Mbps et une latence médiane de 21 ms — un atout pour les visioconférences et les jeux en ligne.

Streaming vidéo et gaming

Pour les usages multimédias, Tunisie Telecom conforte sa première place :

Video Streaming Score™ : 72,42 (vs 66–64 pour la concurrence)

Game Score™ : 80,21 (vs 74–72)

Ces chiffres traduisent une capacité à diffuser des flux HD/4K sans coupure et à offrir un ping stable pour les joueurs.

Régularité et satisfaction client

La part de tests dépassant simultanément 25 Mbps en download et 3 Mbps en upload (Consistency Score™) atteint 31,8 % chez Tunisie Telecom, contre 17,9 % pour Ooredoo et moins de 13 % pour Orange et Gnet.

Sur le plan du ressenti, la note « 5 étoiles » atteint 3,46 pour Tunisie Telecom, devant Gnet (3,06) et Ooredoo (2,92).

Des disparités régionales à souligner

Parmi les gouvernorats :

Zaghouan enregistre le meilleur débit fixe médian (13,46 Mbps) – Ooredoo y devance Tunisie Telecom Tozeur et Ben Arous suivent (12,60 et 11,96 Mbps) Béja, Sidi Bou Zid et Ariana ferment la marche (autour de 9,5–10 Mbps)

Dans huit régions, Tunisie Telecom reste le fournisseur le plus rapide, TOPNET en affiche quatre, Ooredoo et Gnet une chacun.

Conclusion

Le rapport H2 2024 de Speedtest Intelligence® confirme la montée en puissance de Tunisie Telecom sur le fixe, grâce à un réseau rapide, stable et plébiscité par ses abonnés. Face à cette référence, les autres opérateurs disposeront d’enjeux clairs pour améliorer leurs débits, réduire la latence et renforcer la consistance de leurs offres.

Walid Naffati avec IA

