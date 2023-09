Tunisie Telecom soutient les travaux de l’UIT-T sur les réseaux futurs et les technologies de réseau émergentes en Afrique

Partagez 0 Partages

Au fil des décennies, le secteur des télécommunications de l’Union Internationale des télécommunications (UIT-T) a accompli un travail exceptionnel dans l’élaboration de normes internationales interopérables et non discriminatoires et a déployé des efforts considérables et continus afin de réduire l’écart en matière de normalisation entre les pays développés et les pays en développement.

Dans ce contexte et suite à l’aimable invitation de l’Autorité de régulation des télécommunications de la Côte d’Ivoire (ARTCI), la Commission d’études 13 de l’UIT-T sur « les réseaux futurs et les technologies de réseau émergentes », a tenu son 9e atelier régional pour l’Afrique sur le thème « normalisation des réseaux futurs et des technologies de réseau émergentes : perspectives africaines », et ce, le 19 et 20 septembre 2023 à Abidjan. Cet atelier a été suivi par la 10e réunion du Groupe régional de la CE13 pour l’Afrique qui a eu lieu le 21 et 22 septembre 2023 au même endroit.

Pendant deux jours, l’Atelier régional a abordé de près des sujets innovants et d’actualité en matière de technologies de la communication, qui relèvent de la portée de la Commission d’études 13 de l’UIT-T, à savoir les réseaux IMT-2020 and Beyond, le Machine Learning, l’Intelligence Artificielle, l’évolution des réseaux, le Trust, le Quantum Enhanced Networking, le Cloud Computing et la gestion des données, et ce, via des interventions d’experts hautement qualifiés aussi bien africains qu’internationaux et représentant plusieurs acteurs du secteur des TICs, tels que les opérateurs, les régulateurs, les équipementiers et les institutions académiques. L’Atelier a constitué aussi une occasion pour discuter les priorités en matière de normalisation des pays africains ainsi que de partager leurs expériences et leurs visions relativement à ces sujets.

La participation de Tunisie Telecom à cet atelier a été très active, et ce, à travers sa directrice centrale de l’innovation et de la stratégie et la responsable de la transformation digitale, Dr. Rim Belhassine Cherif, qui est la présidente du Comité d’organisation de l’Atelier régional. Dr. Belhassine Cherif a participé en tant que vice-présidente de la Commission d’études 13 de l’UIT-T et maître de cérémonie de cet atelier et a fourni une présentation d’ouverture sur l’importance de la participation des pays africains aux activités de la Commission d’études 13, une participation qui est en train de s’améliorer mais qui fait encore face à plusieurs défis, en particulier le manque de sensibilisation quant aux avantages des normes, les contraintes budgétaires et le problème de langue.

Dr. Belhassine Cherif a également présidé la 10e réunion du Groupe régional de la CE13 pour l’Afrique en tant que présidente de ce groupe depuis décembre 2021. Ce Groupe régional, qui vient de fêter son 10e anniversaire, a oeuvré au cours de ces dix ans de travail laborieux à encourager les autorités nationales, les régulateurs, les institutions académiques et les opérateurs des pays africains à travailler ensemble et à mieux contribuer aux activités de la Commission d’études 13 de l’UIT-T en général et aux domaines prioritaires en particulier, conformément au mandat de la Commission d’études 13.

Cette 10e réunion du groupe régional lui a permis d’avancer sur ses activités et son plan d’action ainsi que de discuter les contributions reçues proposant des nouveaux sujets de travail pour la Commission d’études 13 ou contribuant à un sujet de travail en cours, dont 40% des contributions ont été proposées par Tunisie Telecom. L’une de ces contributions traite des exigences de la migration des réseaux existants vers la 5G dans les pays africains et de la cohabitation des différentes technologies cellulaires, et qui a été présentée par le chef de département recherches et développement au sein de Tunisie Telecom, Mme Ameny Khachlouf.

La réunion a servi également comme plate-forme pour discuter les mesures envisageables pour améliorer la participation aux activités de normalisation de la Commission d’études 13 des pays africains en général et des institutions académiques africaines en particulier, et ce, suite à une contribution de Tunisie Telecom. De plus, et dans l’objectif de développer des standards plus inclusifs et non-discriminatoires, Tunisie Telecom, et à travers Dr. Belhassine Cherif qui occupe aussi le poste de présidente du réseau des femmes dans la normalisation à l’UIT-T, a proposé également au groupe régional de renforcer les efforts visant à accroître la participation des femmes expertes en TICs aux activités de normalisation de l’UIT-T, et ce, en sensibilisant les membres africains participant à ses travaux à l’importance de la participation des femmes dans l’élaboration des normes en matière de TIC et en encourageant une participation plus active des femmes africaines aux activités de l’UIT-T en général et aux travaux de la Commission d’études 13 en particulier. En effet, les femmes ne sont actuellement pas aussi bien servies par les normes que les hommes et notre vie quotidienne regorge d’exemples qui mettent en évidence cette problématique, tels que les Smartphones dont la taille ne convient généralement pas aux mains des femmes moyennes. Aussi, les appareils utilisés pour la réalité virtuelle et augmentée (casques, gants, lunettes, etc.) ainsi que les logiciels de reconnaissance vocale qui traitent les voix féminines avec moins de précision que les voix masculines, car les bases de données utilisées pour développer ce type d’applications étaient généralement dominées par des voix masculines.

D’après communiqué