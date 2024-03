Tunisie Telecom & Topnet lancent une campagne conjointe “Couffins de Ramadan”

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom et sa filiale Topnet ont mis en commun leurs moyens cette année pour offrir une campagne « couffins de Ramadan » encore plus ambitieuse. En effet, c’est dans une ambiance chaleureuse que les équipes de bénévoles de Tunisie Telecom et de Topnet en partenariat avec le croissant rouge ont préparé les couffins de Ramadan destinées aux populations les plus vulnérables.

Les premiers camions transportant plusieurs dizaines de cartons se sont d’abord déployés à Sajenene avec 75 couffins le 13 Mars dernier et se sont ensuite dirigés vers la région de Beja le 14 Mars avec également 75 couffins .

Tunisie Telecom et ses partenaires ont fait de la valeur de solidarité et de générosité une priorité dans cette période particulière de Ramadan afin d’offrir aux Tunisiens qui en ont le plus besoin leur nécessaire pour le mois et pouvoir eux aussi partager en famille les joies de ce mois Saint.

Communiqué