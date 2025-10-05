En bref

Tunisie Telecom : un acteur de confiance au service de la cybersécurité et de la souveraineté numérique du pays

Dans un contexte mondial marqué par l’accélération du numérique et la multiplication des cybermenaces, la sécurité des données et la souveraineté numérique s’imposent comme des enjeux stratégiques pour les entreprises, les institutions et les citoyens. Consciente de cette réalité, Tunisie Telecom poursuit son engagement à bâtir un écosystème numérique sûr, fiable et aligné sur les meilleurs standards internationaux.

Des certifications de référence qui renforcent la confiance

Au cours des derniers mois, Tunisie Telecom a obtenu plusieurs distinctions internationales attestant de la robustesse de ses systèmes et de la qualité de ses services :

  • Le Data Center Carthage a été certifié selon les normes ISO 27001, ISO 27701 et ISO 9001, garantissant la sécurité des données, la protection de la vie privée et un haut niveau de qualité pour les services hébergés.
  •  La Direction de la Relation Clients (DRC) a obtenu la certification internationale ISO/IEC 27001:2022 pour son Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI), confirmant l’engagement de l’opérateur à protéger les données sensibles de ses abonnés et partenaires.
  • Le Customer Network Operation Center (CNOC), pilier des services après-vente, a mis en place un Système de Management de la Qualité conforme à la norme ISO 9001:2015, assurant une surveillance proactive et continue des services, gage de performance et de fiabilité.

Bien plus que des labels, un engagement stratégique

Ces certifications ne représentent pas de simples reconnaissances formelles. Elles marquent un tournant stratégique pour Tunisie Telecom dans la consolidation de la confiance de ses clients et le renforcement de son rôle d’acteur clé de l’économie numérique nationale. Elles traduisent également une volonté claire : contribuer à la souveraineté numérique de la Tunisie en s’appuyant sur des infrastructures locales certifiées et sécurisées.

Une vision tournée vers l’innovation et la sécurité

Avec ces distinctions, Tunisie Telecom confirme sa position en tant qu’opérateur de confiance, engagé à offrir un environnement numérique sûr et conforme aux standards internationaux les plus exigeants. Plus qu’un fournisseur de services, l’opérateur se positionne comme un partenaire stratégique pour accompagner la transformation digitale des entreprises, soutenir l’innovation et répondre aux besoins d’une société de plus en plus connectée.

Tunisie Telecom, fidèle à son rôle d’entreprise citoyenne, continue ainsi à placer la cybersécurité et la qualité de service au cœur de sa stratégie, au service d’une Tunisie numérique, compétitive et souveraine.

Source : Communiqué

