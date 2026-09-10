Tunisie Télécom : Une nouvelle agence commerciale à Souassi

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Dans le cadre de sa politique de proximité, Tunisie Télécom renforce sa présence dans le gouvernorat de Mahdia avec l’inauguration d’un nouvel espace commercial dans la délégation de Souassi.

Ce nouvel espace vient s’ajouter aux agences de Ksour Essef et Chebba, mises en service en 2025. Équipée selon les meilleurs standards, cette agence permettra d’offrir des services de proximité (abonnements mobile et fixe, internet, recharges et vente de terminaux) à environ 120 000 habitants de la région.

Source : communiqué

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