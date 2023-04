Tunisie Telecom – VSAT : jusqu’à 8 Mbps en plein désert

Partagez 68 Partages

L’opérateur national Tunisie Telecom a publié lundi une vidéo promotionnelle de son offre de connectivité VSAT permettant d’atteindre des débits allant jusqu’à 8 Mbps en plein désert. Cette technologie de connectivité par satellite « dédiée aux sites éloignés et isolés permet un échange de données, un accès internet et des services voix sur IP ». « L’offre VSAT est disponible sur tout le territoire tunisien (…) et peut être déployée en tant qu’accès principal ou accès de back up ».

Tunisie Telecom travaille, rappelons-le, à élargir la connectivité sur le territoire tunisien pour couvrir les zones blanches, notamment. Un projet mené dans ce sens sous l’égide du ministère des Technologies de la communication a permis, l’année dernière, de relier plusieurs écoles, centres de santé de base et zones défavorisées au très haut débit grâce à la technologie mobile.

L’offre VSAT de Tunisie Telecom permet, elle, d’avoir du haut débit dans des zones où l’accès aux connexions terrestres ou mobiles est limité ou inexistant. La technologie VSAT utilise, notons-le, des antennes paraboliques de petite taille pour communiquer avec les satellites en orbite géostationnaire. Elle est particulièrement prisée de par sa facilité d’utilisation, sa fiabilité et de sa capacité à fournir des connexions haut débit stables.

En Afrique plusieurs types de connexions satellitaires sont utilisées pour connecter les populations « coupées du monde » et ainsi réduire la fracture numérique. En janvier 2023 le service internet de Space X ; Starlink, a fait son entrée sur le continent. Actuellement disponible au Nigéria, ce service de connexion internet très haut débit devrait être déployé dans vingt autres pays dont la Tunisie. Le ministère des Technologies de la communication a, rappelons-le, examiné l’année dernière la possibilité de créer une licence avec procédure allégée adaptée à la nouvelle technologie utilisée par SpaceX ; la réglementation en vigueur ne permettant pas de vendre des abonnements satellitaires, sauf pour les satellites géostationnaires VSAT.

Afin d’éviter une concurrence directe avec les opérateurs télécom de la place (Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie), la licence qui devrait être accordée à SpaceX se limiterait aux zones reculée et rurales de la Tunisie et les zones dont le raccordement au très haut débit via les réseaux classiques des télécoms est difficile.

Starlink peut garantir des débits allant jusqu’à 100 Mbps voire 150 Mbps, sans prendre en considération les offres premium de 500 Mbps proposées à des sommes pharamineuses. Le service internet de Space X assure, par ailleurs, des latences faibles de quelques 20 ms. Contrairement à la technologie VSAT qui permet une transmission de données entre une antenne parabolique fixe, un satellite en orbite géostationnaire à plus de 30.000 kilomètres d’altitude, et une station terrestre, Starlink utilise une constellation de satellites basse altitude en orbite autour de la Terre à environ 500 kilomètres d’altitude. Les données sont ainsi transmises de l’antenne Starlink vers un satellite Starlink puis à travers une série de satellites jusqu’à une station terrestre. Ce qui permet un temps de latence plus court que les connexions VSAT et une meilleure qualité de connectivité pour certaines applications en temps réel.

Nadya Jennene