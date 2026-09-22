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TunisMapper veut simplifier les déplacements en transport public en Tunisie

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Une nouvelle initiative tunisienne propose de faciliter l’accès aux informations liées au transport public. Baptisée TunisMapper, la plateforme permet de consulter les lignes, stations, horaires et itinéraires des principaux réseaux de transport en Tunisie.

Accessible sur le web et sur Android, TunisMapper couvre notamment les bus, le métro léger, le TGM, les trains et le Réseau ferroviaire rapide (RFR). La plateforme revendique actuellement plus de 235 lignes et près de 1 663 stations référencées à travers le pays.

TunisMapper intègre une carte interactive ainsi qu’un calculateur d’itinéraires. Celui-ci propose plusieurs trajets en fonction des correspondances et détaille les différentes étapes, avec notamment le temps d’attente estimé, la durée du trajet et les correspondances à pied.

La plateforme propose également des fonctionnalités de géolocalisation et un espace consacré aux informations et perturbations du réseau. Les données de trafic sont régulièrement actualisées, tandis que le projet prévoit d’enrichir progressivement sa couverture et ses fonctionnalités.

Développé indépendamment en Tunisie, TunisMapper repose sur un travail continu de collecte, de structuration, de vérification et de mise à jour des données liées au transport public. Le projet indique s’appuyer notamment sur des technologies et solutions ouvertes de cartographie.

TunisMapper est accessible sur le web et dispose d’une application Android gratuite.

D’après communiqué

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