UBCI lance Flexpay en partenariat avec la paytech BACTEKSYS

L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a officiellement lancé FlexPay, un service innovant de paiement fractionné via Terminal de Paiement Électronique (TPE), développé 100 % en Tunisie en partenariat avec la Paytech BACTEKSYS.

Un partenariat stratégique pour une solution locale et innovante

Lors de son intervention dans l’émission Expresso sur Radio Express FM, Farah Ayadi, Directrice Marketing de l’UBCI, a rappelé que FlexPay est le premier service de paiement échelonné accessible via un TPE en Tunisie. Conçue comme une alternative moderne et sécurisée au paiement par chèque, cette solution s’inscrit dans la volonté des autorités tunisiennes de promouvoir la digitalisation des moyens de paiement et de limiter la circulation des espèces.

Lancée en collaboration avec la Paytech tunisienne BACTEKSYS, FlexPay est le fruit d’une expertise locale et constitue une réalisation 100 % tunisienne, renforçant ainsi l’écosystème numérique et financier du pays.

Un service ouvert et accessible

Avec FlexPay, les clients peuvent régler leurs achats en plusieurs fois via leur carte bancaire. La solution est compatible avec toutes les cartes bancaires tunisiennes, mais fonctionne exclusivement sur les TPE agréés par l’UBCI. Cette technologie garantit aux commerçants une solution simple et sécurisée pour proposer des facilités de paiement à leurs clients.

Un pas de plus vers la digitalisation des paiements en Tunisie

En s’associant à BACTEKSYS, acteur du paiement en Tunisie, UBCI affirme son engagement en faveur de l’innovation et de la modernisation des transactions financières. Cette initiative illustre la montée en puissance des solutions de paiement digitales locales, capables de rivaliser avec les standards internationaux.

Avec FlexPay, UBCI ouvre la voie à une nouvelle ère du paiement fractionné en Tunisie, offrant aux commerçants et aux consommateurs une solution moderne, pratique et totalement tunisienne.

Source : Communiqué