UBCI, STAR Assurances et BacTeksys généralisent le paiement fractionné avec FlexPay

Dans le cadre d’un partenariat stratégique, UBCI déploie désormais sa solution de paiement fractionné FlexPay à l’échelle nationale dans toutes les agences STAR Assurances. Cette avancée est rendue possible grâce à l’expertise technologique de la paytech tunisienne Bacteksys. Les assurés STAR peuvent ainsi régler leurs primes d’assurance directement sur TPE, en plusieurs mensualités.

Une solution 100 % locale au service des assurés

Lancée initialement dans le commerce, FlexPay franchit une nouvelle étape en s’adaptant aux besoins du secteur assurantiel. Chaque agence STAR est désormais équipée d’un terminal de paiement permettant aux clients de fractionner leur règlement sans frais via un processus fluide, sécurisé et instantané.

Plus de flexibilité pour les clients STAR

Ce nouveau service permettra aux assurés de répartir le coût de leur prime sur plusieurs mois, leur offrant ainsi plus de souplesse dans la gestion de leur budget. Une réponse concrète aux enjeux de pouvoir d’achat, en particulier pour les clients sensibles aux dépenses saisonnières ou aux imprévus.

Une initiative en phase avec les priorités nationales

Fruit de l’innovation locale et du partenariat entre UBCI et Bacteksys, FlexPay s’inscrit pleinement dans l’orientation des autorités visant à remplacer l’usage du chèque dans les transactions de la vie courante. Cette solution moderne, sécurisée et accessible répond aux attentes des citoyens tout en soutenant la transition vers des paiements électroniques plus simples et plus responsables.

