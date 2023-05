UEFA Champions League : OPPO annonce Kaká comme ambassadeur international de la marque

Partagez 0 Partages

OPPO, la société mondiale de technologie intelligente, vient d’annoncer que Ricardo Izecson Dos Santos Leite, mieux connu sous le nom de Kaká, sera son ambassadeur international dans le cadre de son partenariat avec l’UEFA Champions League.

En tant qu’ancien Joueur mondial de l’année, proclamé par la FIFA, vainqueur du Ballon d’Or de la Ligue des champions de l’UEFA et de la Coupe du Monde de la FIFA et bien plus encore, Kaká est une icône du monde du football et l’un des joueurs les plus décorés de son époque, tant au niveau des clubs qu’au niveau international.

Avec OPPO, Kaká sera de retour au stade olympique Atatürk où le Miracle d’Istanbul en 2005 a eu lieu. OPPO a hâte de célébrer le retour de Kaká dans le cadre de la finale de l’UEFA Champions League 2023 à Istanbul pour le plaisir des fans du monde entier.

« Nous sommes ravis d’accueillir Kaká en tant qu’ambassadeur international de la marque OPPO pour la saison 2022-23 de l’UEFA Champions League », a déclaré Elvis Zhou, CMO d’OPPO Overseas et d’ajouter « Le partenariat avec un événement sportif mondial du calibre de l’UEFA Champions League donne à OPPO une opportunité inégalée de partager notre esprit d’inspiration mutuelle avec le public du monde entier. Nous croyons que les miracles ne se produisent pas simplement, ils sont faits d’expertise et de persévérance. Avec Kaká, le témoin et créateur des miracles, rejoignant l’équipe OPPO de cette année, nous serons mieux placés pour communiquer et dialoguer avec nos fans du monde entier tout en les incitant à profiter, vivre et partager des moments miracles de leurs matchs préférés de football ».

“L’esprit d’OPPO avec -Inspiration Ahead- est le même esprit qui est au cœur de l’ambition de chaque sportif pour atteindre la grandeur face à l’adversité”, a déclaré Kaká. “En tant que grand fan de technologie, je suis ravi d’avoir l’opportunité de collaborer avec un leader mondial de la technologie comme OPPO pour connecter et inspirer davantage les fans de football du monde entier pendant la compétition de cette année et assister à plus de miracles ensemble.” a-t-il ajouté.

L’ambassadeur international de la marque OPPO, Kaká, se rendra à Jakarta, en Indonésie, le 3 juin, et à Pékin, en Chine, le 5 juin, pour une série d’activités OPPO. Lors de la finale de l’UEFA Champions League 2023, Kaká rencontrera des fans du monde entier à Istanbul, en Turquie, sur le stand OPPO au stade olympique d’Atatürk et prendra des photos avec OPPO Find N2 Flip et Find X6 Pro. Avec le retour de Kaká et de la finale de l’UEFA Champions League à Istanbul cet été, OPPO a hâte de profiter de ce match extraordinaire et inspirant et de célébrer la naissance d’un nouveau champion avec des fans du monde entier.

Communiqué