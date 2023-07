UIT – Appel à candidatures pour le Prix SDG Digital GameChangers

Partagez 2 Partages

La transformation numérique mondiale rapide comporte à la fois des risques et des opportunités. Même si les dernières plateformes d’intelligence artificielle (IA) suscitent des inquiétudes, les données avancées et les technologies numériques sont largement reconnues comme un moyen viable de remettre le développement durable sur les rails.

L’Union internationale des télécommunications (UIT) est à la recherche de projets numériques, applications politiques et idées qui pourraient changer la donne dans la quête d’un avenir meilleur.

Le nouveau programme de l’UIT Prix SDG Digital GameChangers rendra hommage aux personnes et aux organisations qui utilisent les technologies numériques pour sauver la vie de la population Objectifs de développement durable (ODD) – les 17 “objectifs mondiaux” définis par les Nations unies pour relever les défis environnementaux et socio-économiques les plus urgents.

Les prix seront décernés dans cinq catégories :

Les personnes – Renforcer l’autonomie des personnes et des communautés Planète – L’innovation au service du climat et de l’environnement Prospérité – Promouvoir la croissance économique La paix – Construire des sociétés pacifiques et inclusives Catégorie spéciale : Pionniers – Libérer les idées des jeunes (18-29 ans)

La cérémonie de remise des prix fait partie intégrante de Journée numérique des ODD à New York le 17 septembre.

Cette journée – organisée par l’UIT avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et des partenaires du système des Nations unies et au-delà – appelle à des solutions numériques en amont du Sommet sur les ODD, qui marque le point médian du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies.

Le Boston Consulting Group est étroitement impliqué dans les préparatifs en tant que partenaire de connaissances pour la Journée numérique des ODD.

À mi-chemin de 2030

Les pays du monde entier ont adopté les ODD à l’unanimité en 2015 dans le cadre d’un appel mondial à l’action pour mettre fin à la pauvreté et protéger la planète. Les agences de l’ONU – notant l’urgence de la crise climatique et l’interdépendance de tous les objectifs de développement – considèrent la fin de la décennie actuelle comme une échéance pressante pour l’humanité.

Aujourd’hui, alors qu’il ne reste que sept ans, le monde n’a guère progressé. 12 % seulement des enfants ayant des besoins spécifiques en matière d’éducation sont des enfants de la rue Objectifs des SDG restent actuellement en bonne voie.

La pandémie de COVID-19 a constitué un revers majeur, aggravant les inégalités mondiales, tandis que l’inflation, les conflits, l’endettement élevé des nations vulnérables et d’autres facteurs se sont également combinés pour mettre en péril le développement durable.

Reconnaissance des solutions numériques

Les technologies numériques, appliquées de manière innovante, promettent la possibilité de sauver l’Agenda 2030 et de construire un avenir meilleur pour tous. Le prix SDG Digital GameChangers récompensera les initiatives numériques exceptionnelles qui ont un impact réel sur les objectifs et les priorités des ODD. Le concours est ouvert à toutes les organisations ou personnes issues du gouvernement, du secteur privé, du monde universitaire, de la société civile, de la communauté technique et d’autres parties prenantes, ainsi qu’aux jeunes âgés de 18 à 29 ans.

Les candidatures sont à soumettre sur la plateforme en ligne au plus tard le 17 juillet 2023 à 23h00 (heure d’été de l’Europe centrale).

