UIT, Google et will.i.am lancent un programme de formation en IA et robotique pour la jeunesse africaine

L’Union internationale des télécommunications (UIT), en partenariat avec Google et l’artiste et entrepreneur will.i.am, a annoncé le 24 septembre 2025 une initiative ambitieuse visant à doter les jeunes Africains de compétences en intelligence artificielle (IA) et en robotique.

Le projet sera déployé dès cette année dans plusieurs pays pilotes – Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Nigeria et Afrique du Sud – avec pour objectif de renforcer les capacités technologiques de la jeunesse et de favoriser une inclusion numérique durable.

Cette initiative s’appuie sur le programme Giga, lancé par l’UIT et l’UNICEF pour connecter les écoles à Internet, ainsi que sur la AI Skills Coalition, qui regroupe partenaires publics et privés engagés dans le développement des compétences numériques en Afrique.

« Investir dans l’IA et la robotique pour les jeunes Africains, c’est investir dans l’avenir de l’innovation et du développement durable sur le continent », a souligné Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire générale de l’UIT.

D’après communiqué

