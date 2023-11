UIT – La CMR-23 se penche sur l’avenir des radiocommunications spatiales, maritimes et terrestres

Partagez 0 Partages

La Conférence mondiale des radiocommunications de 2023 (CMR-23) s’est ouverte aujourd’hui à Dubaï (Emirats arabes unis) et a réuni les gouvernements pour des négociations sur l’attribution des fréquences radioélectriques. La conférence, organisée tous les trois à quatre ans par l’Union internationale des télécommunications (UIT), examinera et mettra à jour le Règlement des radiocommunications, traité international régissant l’utilisation du spectre et des orbites de satellites géostationnaires et non géostationnaires. Son Altesse Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, deuxième Vice-Souverain de Dubaï, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la CMR-23.

Pour l’ouverture, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que la Conférence mondiale des radiocommunications « témoigne du pouvoir de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux ». Dans le message délivré en son nom, António Guterres a ajouté : « Les fréquences radioélectriques, que ce soit sur Terre ou dans l’espace, constituent l’épine dorsale des communications avancées pour toute l’humanité. De l’éducation à la santé, de l’agriculture à la surveillance du climat, l’expansion des services de radiocommunication et la réduction de la fracture numérique sont essentielles pour réduire les inégalités et faire progresser les Objectifs de développement durable ».

Une grande partie de la technologie utilisée dans la vie quotidienne utilise le spectre attribué par les conférences mondiales des radiocommunications de l’UIT. Il est essentiel de veiller à ce que le Règlement des radiocommunications tienne compte de l’évolution de la demande d’utilisation du spectre pour assurer l’exploitation efficace des services et équipements de radiocommunication existants et futurs.

« Nous sommes à un tournant dans l’histoire des technologies et les radiocommunications figurent en tête de l’ordre du jour mondial », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire générale de l’UIT. « Le spectre géré équitablement et les orbites de satellites associées sont parmi les meilleurs outils de notre boîte à outils pour respecter notre engagement à construire un avenir numérique qui fonctionne pour tous et pour notre planète. »

« Alors que le monde d’aujourd’hui est plein de défis, cette conférence vient fixer le cap et orienter la boussole vers le développement humain durable en actualisant le Règlement des radiocommunications et en établissant un consensus international sur les fréquences nécessaires pour l’ère à venir », a déclaré S. E. M. Majed Sultan Al Mesmar, Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique des Emirats arabes unis (TDRA). « Compte tenu des vastes horizons qu’elle ouvre dans les domaines des villes intelligentes, de l’économie numérique, de la société du savoir, de l’espace, etc., nous sommes convaincus que cette conférence permettra d’obtenir des résultats qui répondent aux attentes et aux aspirations de nos peuples. »

S. E. M. Mohammed Al Ramsi, Directeur général adjoint pour le Secteur des télécommunications de la TDRA, a été élu Président de la CMR-23. La conférence se tiendra du 20 novembre au 15 décembre, accueillie par TDRA.

« Cette conférence révisera et actualisera le Règlement des radiocommunications afin de prendre en charge l’introduction de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes, technologies et services radioélectriques et les besoins croissants de spectre correspondants, tout en continuant à protéger les services de radiocommunication essentiels dont nous dépendons aujourd’hui », a déclaré Mario Maniewicz, Directeur du Bureau des radiocommunications de l’UIT. « Les nouvelles technologies novatrices nous permettront de mieux surveiller notre planète en évolution et de mieux connecter les communautés et les personnes partout dans le monde : sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Je compte sur l’esprit de coopération des membres de l’UIT et sur vos compétences techniques pour faire de la CMR-23 un succès éclatant et laisser un héritage de prospérité à des milliards de personnes dans le monde. »

Les points de l’ordre du jour de la CMR-23 sont les suivants :

Identifier des bandes de fréquences additionnelles pour le développement continu des Télécommunications mobiles internationales (IMT), y compris l’utilisation de stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base IMT pour le déploiement universel de réseaux hertziens.

Améliorer le cadre réglementaire international applicable aux satellites sur orbite géostationnaire (OSG) et non géostationnaire (non OSG), tout en favorisant un accès équitable pour tous les pays.

Utilisation des technologies satellitaires pour les services large bande afin d’améliorer la connectivité, en particulier dans les zones reculées.

Nouvelles fréquences pour améliorer les radiocommunications dans le service mobile aéronautique, y compris par satellite, et faciliter l’utilisation des services de recherche spatiale et d’exploration de la Terre par satellite pour la surveillance du climat, les prévisions météorologiques et d’autres missions scientifiques.

La modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

Cadre réglementaire applicable à l’utilisation des stations terriennes en mouvement à bord d’aéronefs et de navires pour les communications avec les satellites OSG et non OSG.

L’avenir de la bande de radiodiffusion à ondes décimétriques qui a des incidences pour la radiodiffusion télévisuelle, la production de programmes et des événements spéciaux, ainsi que pour la protection du public et les secours en cas de catastrophe.

Le Règlement des radiocommunications garantit que l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est rationnelle, équitable, efficace et économique, tout en s’efforçant d’éviter les brouillages préjudiciables entre les différents services de radiocommunication.

Le traité international sur les radiocommunications remonte à 1906, date de la signature de la Convention radiotélégraphique internationale. Au cours des 117 années qui ont suivi, le Règlement des radiocommunications a été révisé à 38 reprises et complété par un accord en quatre volumes de plus de 2 000 pages.

La CMR-23 a été précédée par la Assemblée des radiocommunications de l’UIT qui s’est réuni à Dubaï du 13 au 17 novembre pour établir la structure, les méthodes de travail et le programme du Secteur des radiocommunications de l’UIT.

Au total, 4 000 participants sont attendus pour la CMR-23, y compris des délégués des Etats Membres de l’UIT et des Membres du Secteur des radiocommunications de l’UIT représentant des organisations internationales, des équipementiers, des opérateurs de réseaux et des forums de l’industrie.

