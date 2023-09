UIT – PNUD : les technologies numériques profitent directement à 70 pour cent des cibles des ODD

Partagez 0 Partages

Plus des deux tiers des Objectifs de développement durable de l’ONU peuvent tirer profit directement des technologies numériques, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), organisateurs du SDG Digital qui s’est ouvert aujourd’hui au siège des Nations Unies à New York.

À un moment où l’on doute que le monde puisse réaliser la vision pour les populations, la planète et la prospérité qui a été fixé en 2015, l’événement SDG Digital souligne comment des solutions numériques sûres, inclusives et évolutives peuvent relancer le Programme de développement durable à l’horizon 2030, étant donné que les technologies numériques sont si étroitement liées aux Objectifs de développement durable (ODD).

Le programme d’accélération numérique des ODD (SDG Digital Acceleration Agenda), une analyse mondiale des liens entre les technologies numériques et le développement durable, a été publié dans le cadre de SDG Digital pour fournir une feuille de route aux gouvernements dans leur parcours de transformation numérique et pour promouvoir l’action et le financement.

« Alors qu’à mi-parcours du Programme 2030, seule une fraction des ODD est en voie d’être réalisée, il est urgent de garantir que chacun, partout dans le monde, puisse bâtir son propre avenir numérique », ont déclaré la Secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin, et l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner dans l’avant-propos du Programme d’accélération numérique des ODD (SDG Digital Acceleration Agenda). « Les récentes avancées dans le domaine de la technologie numérique offrent des opportunités sans précédent, et avec elles de nouvelles perspectives d’innovation numérique dans notre course contre la montre pour tenir la promesse du Programme 2030. »

Agir ensemble autour des technologies numériques pour favoriser le développement durable

D’après les évaluations de l’ONU, à mi-parcours du Programme 2030, les progrès enregistrés dans la moitié des 169 cibles des ODD sont soit faibles, soit insuffisants. Trente pour cent des résultats des cibles des ODD sont au point mort ou bien ont obtenu des scores négatifs.

Alors que la transformation numérique exige des efforts conjoints entre le secteur privé, les institutions financières, la société civile, l’ONU, les gouvernements et les jeunes, SDG Digital rassemble des experts, des décideurs politiques et des chefs d’entreprise pour étudier les réalisations, les lacunes et la manière dont les technologies numériques peuvent soutenir le Programme 2030.

Les changements d’échelle et l’innovation accélèrent la transformation

Le Programme d’accélération numérique des ODD (SDG Digital Acceleration Agenda), élaboré par l’UIT et le PNUD en collaboration avec le Boston Consulting Group (BCG) en tant que partenaire de connaissances et la Banque interaméricaine de développement (BID) en tant que soutien du Programme, montre comment les technologies numériques stimulent la transformation économique et sociétale en créant des changements d’échelle et des gains d’efficience.

Le Programme présente des solutions numériques qui démontrent déjà comment la technologie peut bénéficier directement à 119 des 169 cibles des ODD, soit environ à 70 % d’entre elles, notamment dans des domaines tels que l’action climatique, l’éducation, la faim et la pauvreté.

« Lorsque vous examinerez ces solutions numériques révolutionnaires, vous saurez quelles sont les composantes réelles qui peuvent nous mener à une véritable connectivité universelle », a déclaré Bogdan-Martin. « C’est ainsi que nous pouvons — et allons — collaborer pour garantir que notre avenir numérique commun soit inclusif, durable, sûr et responsable — et pour le faire au cours de cette décennie. »

Les données du Programme numérique des ODD (SDG Digital Agenda) suggèrent que les pays qui ont amélioré leur niveau de maturité numérique — telle que mesuré par les indices d’accessibilité numérique et d’infrastructure — ont surpassé leurs pairs en termes de progression des ODD pour certains niveaux de revenu.

Le Programme présente également les opportunités de développement durable offertes par des avancées telles que l’IA génératrice d’idées, les réseaux 5G et la technologie blockchain.

Le financement et l’action conjointe contribuent à l’expansion et à l’innovation

La transformation numérique nécessite des investissements considérables dans les infrastructures de connectivité, le renforcement des compétences numériques et la création des conditions propices à la reconversion professionnelle et à de nouvelles opportunités.

SDG Digital souligne que le déficit de financement de plus de 3 700 milliards de dollars pour les ODD devrait concentrer les efforts internationaux sur les catalyseurs, tels que les infrastructures et la connectivité, ainsi que sur la mise en commun des ressources grâce à une collaboration incluant le secteur privé et à l’utilisation de diverses méthodes de financement.

L’infrastructure publique numérique comme catalyseur des ODD

L’ouverture officielle de SDG Digital fait partie du SDG Action Weekend (week-end d’action ODD) de l’ONU, à l’occasion duquel une série d’initiatives à fort impact visent à assurer un encadrement renforcé et de nouveaux investissements pour concrétiser les progrès d’ici 2030. Cet événement inclut l’Initiative à fort impact des Nations Unies sur l’infrastructure publique numérique destinée à développer des écosystèmes numériques inclusifs et ouverts destinés aux ODD.

Les décisions prises aujourd’hui par les pays sur la manière de construire leur infrastructure publique numérique (IPD) auront des conséquences durables sur leurs opportunités de croissance et d’innovation, et sur la réalisation des ODD d’ici 2030.

Comme le souligne une récente publication du G20 soutenue par le PNUD, l’infrastructure publique numérique — fondée sur une gouvernance efficace et des écosystèmes numériques locaux robustes — peut créer de la valeur et avoir un impact élevé dans l’ensemble des 17 ODD garantissant que nul ne soit laissé pour compte.

« L’infrastructure publique numérique représente les routes et les ponts de notre nouvelle ère sur lesquels les pays peuvent transporter une gamme de services vitaux aux citoyens, de la santé en ligne et des services gouvernementaux en ligne à l’éducation en ligne et à la protection sociale », a déclaré Achim Steiner. « Alors que le plan commun de notre communauté mondiale pour un avenir meilleur dans le cadre des Objectifs de développement durable est confronté à des difficultés, des investissements audacieux dans les IPN par les gouvernements sont un moyen éprouvé pour les remettre sur la bonne voie — une ambition à laquelle l’ONU répond en donnant les moyens d’agir à 100 pays grâce à une gamme de solutions IPN désormais vitales pour garantir que chacun, partout dans le monde, puisse construire son propre avenir numérique. »

Établir des liens signifie progresser

Plus tôt dans la semaine, l’UIT a annoncé une baisse du nombre de personnes dans le monde sans connexion à Internet, passant de 2,7 milliards en 2022 à 2,6 milliards de personnes en 2023.

Les statistiques sur la population mondiale hors ligne sont importantes pour suivre la connectivité, fondement de l’utilisation de la technologie pour le développement durable. Au vu de la tendance actuelle, il est peu probable que les objectifs mondiaux d’une connectivité universelle et significative soient atteints d’ici 2030.

L’événement SDG Digital et le Programme d’accélération numérique des ODD sont les contributions conjointes de l’UIT et du PNUD aux efforts déployés par les Nations Unies pour rassembler les parties prenantes lors du SDG Action Weekend (Week-end d’action sur les ODD), en prévision du SDG Summit (Sommet sur les ODD) et de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies UN General Assembly High-Level Week).

Plus de 300 cents dirigeants du gouvernement, de la société civile, de l’industrie, du monde universitaire et du système des Nations Unies participeront sur place au SDG Digital.

Communiqué