UIT: Un investissement de 2,6 à 2,8 billions USD nécessaire pour connecter toute l’humanité d’ici 2030

L’Union internationale des télécommunications (UIT) a publié, en collaboration avec la Communications, Space & Technology Commission (CST) d’Arabie saoudite, un nouveau rapport intitulé Connecting Humanity Action Blueprint. Ce document propose une feuille de route chiffrée pour atteindre une connectivité Internet universelle et significative à l’horizon 2030. Selon les estimations du rapport, un investissement total de 2 600 à 2 800 milliards de dollars américains, exprimés en dollars courants, serait nécessaire pour atteindre cet objectif mondial.

Des besoins financiers concentrés sur les infrastructures

La majeure partie de ce montant, soit entre 1 500 et 1 700 milliards USD, devrait être investie dans le développement des infrastructures de connectivité, incluant le haut débit fixe et mobile. Le reste des besoins concerne des volets souvent négligés mais essentiels : renforcement des capacités humaines et institutionnelles, développement des compétences numériques, mise à jour des cadres réglementaires, ainsi que la promotion d’un environnement numérique inclusif et sûr.

Un modèle élargi par rapport à l’étude de 2020

Le Connecting Humanity Action Blueprint s’appuie sur une méthodologie revisitée, élargissant considérablement le périmètre du précédent rapport publié en 2020. À l’époque, l’UIT avait estimé à 428 milliards USD le coût d’une couverture haut débit universelle, mais sans intégrer les aspects liés à la gouvernance numérique, à la durabilité des modèles économiques ou encore à l’inclusion des populations marginalisées. La nouvelle étude propose ainsi une approche holistique et actualisée des besoins liés à la connectivité globale.

Un outil stratégique pour les politiques publiques

Ce rapport se veut un outil de planification stratégique à destination des gouvernements, des régulateurs, des investisseurs et des partenaires de développement. Il fournit des estimations détaillées par région, type de technologie et niveau de développement, afin de mieux cibler les efforts et optimiser les ressources. Il souligne également l’importance de partenariats public-privé pour surmonter les écarts de connectivité persistants, en particulier dans les pays en développement.

Vers une connectivité inclusive et durable

En intégrant les dimensions humaines, sociales et économiques de la connectivité, l’UIT réaffirme sa volonté de placer l’inclusion numérique au cœur de l’agenda mondial. Le rapport rappelle que plus de 2,6 milliards de personnes restent encore non connectées aujourd’hui, principalement dans les zones rurales, les pays à faible revenu ou les communautés marginalisées. Le Connecting Humanity Action Blueprint appelle à une action coordonnée et soutenue pour faire d’Internet un droit accessible à tous, partout dans le monde.

W.N d’après IA

