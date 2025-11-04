UMIDIGI A75x : le premier smartphone Android 16 redéfinit l’entrée de gamme

Partagez 0 Partages

Alors que la plupart des smartphones abordables tournent encore sous Android 14 ou 15, le constructeur UMIDIGI s’apprête à créer la surprise avec le lancement imminent de son A75x, le premier smartphone d’entrée de gamme équipé d’Android 16. Une initiative audacieuse qui positionne la marque en avance sur ses concurrents comme Itel et Redmi.

Android 16 : une nouvelle ère d’intelligence mobile

Avec Android 16, UMIDIGI promet une expérience plus fluide, plus intuitive et résolument tournée vers l’intelligence artificielle.

Le système adopte un langage de conception repensé, plus expressif et centré sur l’efficacité visuelle. Il introduit surtout Gemini Assistant, le successeur de l’Assistant Google, capable de comprendre le contexte et la mémoire de l’utilisateur pour anticiper ses besoins et proposer des réponses personnalisées.

Autrement dit, l’A75x ne se contente pas d’une mise à jour logicielle : il ouvre la voie à une nouvelle génération de smartphones intelligents et adaptatifs.

Design raffiné et finitions haut de gamme

Côté design, UMIDIGI conserve son ADN minimaliste. Les teasers officiels montrent un téléphone aux lignes épurées, avec des bords plats, un écran plat et un module photo carré intégré au dos. Disponible en cyan, vert, titane et noir, le A75x mise sur une esthétique unifiée et équilibrée, tout en offrant une prise en main confortable malgré son gabarit.

Grand écran et performances solides

L’A75x se distingue par un écran de 6,75 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz, surpassant les dimensions de ses concurrents directs (Redmi A3x ou Itel A100C). Sous le capot, il embarque un processeur octocœur UNISOC, associé à 4 Go de RAM physique et jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle, pour un total de 12 Go de mémoire. Son stockage interne de 64 Go assure une gestion fluide du multitâche et des applications du quotidien.

Malgré son profil fin (8,1 mm), le A75x intègre une batterie de 5 000 mAh, capable de tenir jusqu’à 32 jours en veille ou 8,5 heures de jeu continu. La charge rapide 10 W via USB-C vient compléter l’ensemble, garantissant une utilisation pratique au quotidien.

Autre atout rare sur ce segment : une certification IP54 qui protège contre la poussière et les éclaboussures.

Appareil photo et sécurité

Le smartphone est équipé d’un capteur principal de 13 Mpx et d’une caméra frontale de 5 Mpx, suffisants pour un usage quotidien et les réseaux sociaux. Côté sécurité, l’A75x propose le déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale, des fonctions généralement réservées aux modèles plus haut de gamme.

Avec l’A75x, UMIDIGI ambitionne clairement de rehausser les standards du segment entrée de gamme. En combinant Android 16, un design élégant, une autonomie exceptionnelle et une connectivité intelligente, le constructeur signe un appareil à fort rapport qualité-prix, capable de rivaliser avec des marques plus établies.

Source : Communiqué

