UMIDIGI lance le « Next Duo » : Deux nouveaux smartphones pour une stratégie double

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UMIDIGI prépare le lancement de deux nouveaux smartphones, regroupés sous le nom d’UMIDIGI Next Duo, chacun ciblant un profil d’utilisateur différent. Cette approche se divise entre la série TRAKEN, axée sur l’endurance, et la série A18, plus conventionnelle et centrée sur l’expérience utilisateur quotidienne et l’imagerie.

Les deux téléphones sont attendus avec un design entièrement repensé, incluant l’intégration d’éléments audio 3D autour du module de caméra arrière pour renforcer leur identité visuelle et leur positionnement multimédia.

En termes d’affichage, les deux modèles devraient proposer un écran perforé de 6,83 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, l’un pourrait adopter la technologie OLED tandis que l’autre utiliserait l’AMOLED. Les deux appareils seront propulsés par le chipset MediaTek MTK G100, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La série TRAKEN est conçue pour les utilisateurs actifs. Elle se positionne comme un téléphone « rugged » (robuste) mais raffiné, doté d’une coque plus mince et légère, conçue pour résister aux rayures et aux chutes. La durabilité est un point fort, avec une résistance à la poussière et à l’eau, potentiellement conforme aux normes IP68 et MIL-STD-810H.

La principale différence réside dans la batterie : le modèle TRAKEN pourrait intégrer une batterie massive de 9000mAh, visant une autonomie prolongée. Côté photo, il est attendu avec un appareil photo arrière de 64MP, complété par un capteur de profondeur secondaire.

La série A18 adopte un profil plus familier et épuré pour un usage quotidien standard, avec un accent sur la qualité de l’affichage et de l’imagerie. Ce modèle devrait intégrer une batterie de 6500mAh. Il se distingue également par sa caméra frontale de 32MP, suggérant une orientation plus marquée vers les selfies.

En définitive, le lancement du Next Duo représente la stratégie d’UMIDIGI pour proposer deux options claires : le TRAKEN, pour l’endurance et les routines actives, et le A18, pour ceux qui recherchent un smartphone élégant et performant au quotidien.

D’après communiqué

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