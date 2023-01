Un nouveau partenariat tuniso-allemand pour de nouveaux emplois dans le secteur informatique

Partagez 1 Partages

Le programme de transformation digitale de la GIZ Tunisie s’allie avec la société informatique allemande MediaBeam pour faciliter son entrée en Tunisie favorisant, ainsi, la création d’emplois informatiques de qualité en Tunisie.

Cet accompagnement se traduit par le conseil juridique, le soutien au #recrutement et la mise à disposition de bureaux temporaires dans le hub d’innovation The Dot, à Tunis.

MediaBeam s’apprête à recruter des Tunisien.ne.s pour renforcer ses équipes. “𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘤𝘳𝘰𝘺𝘰𝘯𝘴 𝘢𝘶 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘛𝘶𝘯𝘪𝘴𝘪𝘦. 𝘈𝘷𝘦𝘤 𝘤𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘢𝘵, 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘮𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘯𝘴 𝘢̀ 𝘥’𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘯𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘲𝘶’𝘪𝘭𝘴𝘱𝘦𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘦́𝘨𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘳 𝘦𝘯 𝘛𝘶𝘯𝘪𝘴𝘪𝘦” affirme l’entreprise allemande.

Cette activité est soutenue par Invest for Jobs – Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung, mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ Tunisie via son Programme de Transformation digitale.

Communiqué