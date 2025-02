Un pas de géant pour la connectivité en Tunisie : Tunisie Telecom s’associe à Medusa

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom franchit une nouvelle étape dans le renforcement de son infrastructure numérique. L’opérateur national a signé, vendredi 7 février 2025, un partenariat stratégique avec Medusa Submarine Cable System, un projet porté par la société européenne AFR-IX TELECOM S.A., en vue de l’exploitation d’un nouveau lien en fibre optique reliant Bizerte à Marseille.

D’une capacité de 20 Tbps, ce câble sous-marin repose sur les technologies les plus avancées du secteur et s’inscrit dans une vision ambitieuse d’extension de la connectivité transméditerranéenne. Le déploiement de cette infrastructure débutera en 2025, avec une mise en service prévue au premier trimestre 2026.

Un projet stratégique pour la souveraineté numérique de la Tunisie

La cérémonie de signature s’est tenue au siège de Tunisie Telecom en présence de M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, et de M. Norman Albi, CEO de Medusa. L’événement s’est déroulé sous le haut patronage de M. Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la communication, accompagné d’un groupe de travail chargé des négociations du contrat.

À cette occasion, M. Hemissi a salué les efforts de Tunisie Telecom pour moderniser l’infrastructure des télécommunications et garantir un accès numérique équitable sur l’ensemble du territoire tunisien. Selon lui, ce projet marque une avancée significative pour la souveraineté numérique du pays et son positionnement sur l’échiquier régional et international.

« Ce partenariat avec Medusa représente une avancée majeure pour la connectivité numérique en Tunisie. Grâce à cette infrastructure, nous pourrons proposer à nos clients des solutions plus rapides, plus innovantes et plus sécurisées, tout en consolidant notre rôle d’acteur clé dans le développement du numérique en Méditerranée », a déclaré M. Lassâad Ben Dhiab, PDG de Tunisie Telecom.

Le câble sous-marin Medusa s’étend sur plus de 8 700 kilomètres, reliant la Méditerranée, l’Atlantique et la mer Rouge. Il constituera un corridor stratégique garantissant une connectivité de très haute qualité et hautement sécurisée, répondant aux besoins croissants des entreprises et des particuliers en matière de bande passante et de résilience du réseau.

Avec cet accord, Tunisie Telecom renforce son infrastructure sous-marine, qui repose déjà sur deux autres câbles internationaux : Hannibal, reliant le Cap Bon à la Sicile (Italie), et le SMW4, qui connecte la Tunisie aux réseaux mondiaux.

Cette initiative illustre l’engagement de Tunisie Telecom à anticiper les défis technologiques, soutenir la transformation numérique et favoriser l’essor de l’écosystème IT en Tunisie et au-delà.

D’après communiqué