Une consécration internationale pour l’industrie automobile en Tunisie

L’industrie automobile en Tunisie a été récemment à l’honneur, après la consécration de la filiale du groupe Allemand DRÄXLMAIER en Tunisie et dont les sociétés présentes dans notre pays se sont vues décernées la majorité des prix d’excellence du groupe internationale en Allemagne.

Les sociétés du groupe en Tunisie ont en effet raflé la majorité des prix décerné par le Groupe à l’occurrence trois des six prix d’excellence, dans les domaines de la digitalisation, le développement durable et l’orientation marché client.

C’est lors d’une cérémonie officielle au siège social du groupe DÄXLMAIER à Vilsbiburg en Allemagne, jeudi 19 janvier 2023 que le Président du Conseil d’administration, M. Fritz Dräxlmaier, le Vice-Président et CEO Stefan Brandl, et le CEO Jan Reblin, ainsi que d’autres membres du conseil d’administration, ont honorés toutes les équipes gagnantes et ont salué les efforts déployés par DRÄXLMAIER Tunisie et les réalisations remarquables de ses différents sites.

Communiqué