Une première en Tunisie : Zenith Solar Market introduit la technologie solaire ABC By AIKO SOLAR

Zenith Solar Market, distributeur officiel des équipements photovoltaïques en Tunisie, a annoncé sa participation à la troisième édition du Salon International de l’Électricité et des Énergies Renouvelables, Elek Ener 2025. L’événement se déroulera du 15 au 19 octobre 2025 au Palais des Expositions Internationales du Kram (Hall 1 – Stand H12).

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision de l’entreprise, qui place l’excellence technologique et l’accompagnement intégral des professionnels au cœur de ses priorités. À cette occasion, Zenith Solar Market dévoilera ses dernières innovations et mettra en avant ses partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux du secteur, notamment :

AIKO Solar: Présentation de la technologie exclusive ABC N-Type, qui affiche le rendement le plus élevé au monde. Une innovation marquante sera présentée : un espace de simulation unique en Tunisie permettra aux visiteurs de tester les performances de ces panneaux sous différentes conditions d’ombrage.

Risen Energy: Mise en avant des panneaux HJT, réputés pour leur haute efficacité et leur fiabilité éprouvée sur les marchés internationaux.

KEVAN: Découverte d’une gamme de pompes solaires à courant continu (DC) et de variateurs de fréquence hybrides dotés d’un système de contrôle à distance intégré, spécialement conçus pour l’irrigation et les applications agricoles.

Solax Power: Présentation d’une nouvelle génération d’onduleurs adaptés aux projets résidentiels, commerciaux, industriels et aux centrales solaires de grande puissance.

YRO: Une offre complète de dispositifs de protection électrique suivant le concept « One Stop Shop », pour fournir aux installateurs tous les accessoires nécessaires, des panneaux jusqu’aux armoires précâblées.

Un espace dédié sera aménagé spécialement pour les investisseurs et les grandes entreprises. Conforme aux orientations du programme national de transition énergétique et aux projets de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), cet espace offrira aux visiteurs l’opportunité de s’entretenir avec des experts et de bénéficier de sessions de formation individuelles et gratuites « one-to-one » sur les technologies et équipements les plus avancés.

Interrogé sur cette participation, M. Anas Gafsi, Directeur Général de Zenith Solar Market, a souligné l’engagement constant de sa société aux côtés des installateurs.

« Notre mission va au-delà de la simple vente d’équipements. Nous nous engageons à répondre à l’ensemble de leurs besoins en leur apportant un soutien technique et de terrain complet », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Le salon Elek Ener 2025 constitue une opportunité unique pour les investisseurs et les professionnels de découvrir la technologie révolutionnaire ABC d’AIKO et de tirer profit de notre expertise ainsi que de nos services intégrés, conçus pour accompagner tout type de projet photovoltaïque. »

Il a également précisé que cette initiative s’aligne parfaitement avec la stratégie de Zenith Solar Market, qui vise à accélérer la transition énergétique en Tunisie en équipant les investisseurs et les installateurs de solutions technologiques de pointe et de matériel haute performance, contribuant ainsi au développement du secteur solaire à l’échelle nationale.

Le Salon International de l’Électricité et des Énergies Renouvelables (Elek Ener 2025) est une plateforme annuelle de référence, rassemblant les acteurs majeurs, locaux et internationaux, des filières de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Organisée par la Chambre Syndicale Nationale de l’Électricité, en collaboration avec le Centre Tunisien des Foires et des Congrès, cette édition réunira près de 200 exposants et accueillera environ 20 000 professionnels et experts venus de Tunisie, du Maghreb, d’Afrique et du reste du monde. L’événement sera l’occasion de présenter les dernières avancées technologiques et de partager des retours d’expérience significatifs.

À travers sa participation active, Zenith Solar Market réaffirme son rôle de partenaire de confiance pour les installateurs et les investisseurs, et son engagement indéfectible dans le soutien à la transition énergétique tunisienne.

Source : Communiqué

