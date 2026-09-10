Une première mondiale : UNIVITY débloque la connectivité 5G NTN TDD mmWave depuis l’espace

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UNIVITY, opérateur de services de connectivité spatiale, annonce le succès d’uniSpark, sa première mission de démonstration technologique en orbite. Lancée en juin 2025, uniSpark a établi une connexion 5G NTN (réseau non terrestre) entièrement bidirectionnelle entre un terminal au sol et une station de base 5G embarquée sur un satellite. Il s’agit de la première démonstration en orbite combinant traitement 5G régénératif embarqué, liaison en ondes millimétriques (mmWave) et duplexage temporel (TDD). Cette étape importante valide plusieurs éléments essentiels de la future infrastructure spatiale d’UNIVITY et rapproche l’entreprise de son ambition : permettre aux opérateurs télécoms d’étendre leurs réseaux depuis l’espace tout en conservant la maîtrise de leur infrastructure. La démonstration a été réalisée depuis un site du CNES dans le cadre d’un programme soutenu par France 2030.

Charles Delfieux, fondateur et PDG d’UNIVITY, a déclaré : « Avec uniSpark, nous passons de la promesse technologique à la preuve concrète en orbite. Nous avons démontré notre capacité à exploiter des technologies dérivées de la 5G terrestre dans les bandes de fréquences millimétriques, au sein d’un environnement spatial réel. Il s’agit d’une étape décisive vers notre ambition : développer, aux côtés des opérateurs télécoms, une infrastructure spatiale leur permettant d’étendre leurs réseaux au-delà des limites terrestres. L’espace peut enfin devenir un prolongement naturel des réseaux 5G terrestres. »

Un premier programme de démonstration : du concept à la démonstration en orbite en deux ans

Soutenu par France 2030, le programme uniSpark est la première mission de démonstration technologique en orbite d’UNIVITY et la première étape de son futur réseau de télécommunications spatiales à haut débit. Suite au lancement réussi de la charge utile en juin 2025, la campagne de tests menée depuis a validé progressivement le bon fonctionnement des différents composants du système, atteignant ainsi l’objectif de la démonstration : un terminal au sol synchronisé et enregistré comme terminal 5G sur le réseau uniSpark. Cette connexion à un réseau cœur 5G standard utilise un protocole similaire à celui des réseaux 5G terrestres TDD (Time Division Duplexing) fonctionnant en ondes millimétriques (mmWave).

UNIVITY a ainsi démontré la capacité de ses équipes et de ses partenaires à mettre en place et à exécuter, en près de deux ans, un programme de démonstration complet en orbite, du concept à la preuve de concept dans un environnement réel.

Faire fonctionner la 5G à vitesse orbitale

Ce résultat représente une avancée majeure. Établir une telle connexion avec une station de base située à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre et se déplaçant à vitesse orbitale implique des contraintes très différentes de celles d’un réseau terrestre. La distance entre uniSpark et le terminal au sol varie constamment, ce qui nécessite des mécanismes supplémentaires pour compenser le délai de propagation et l’effet Doppler, entre autres facteurs. Le fonctionnement TDD ajoute une complexité supplémentaire : les équipements au sol et dans l’espace doivent être synchronisés avec une très grande précision, tant en temps qu’en fréquence, pour permettre l’alternance de transmission et de réception. Des campagnes d’essais successives ont permis d’ajuster ces mécanismes, de synchroniser les équipements et d’optimiser la chaîne radio jusqu’à l’établissement d’une connexion bidirectionnelle complète.

TDD, un élément stratégique pour étendre les réseaux des opérateurs de télécommunications depuis l’espace

L’utilisation du TDD (Test-Dependent Duplexing) en ondes millimétriques est au cœur de l’approche technologique d’UNIVITY. Contrairement à une architecture FDD ( Frequency Division Duplexing ) classique, qui utilise généralement deux ressources spectrales distinctes pour la transmission et la réception, le TDD permet de partager la même ressource spectrale entre les communications montantes et descendantes. Il s’agit d’un choix stratégique : les bandes 5G en ondes millimétriques utilisées par les opérateurs de télécommunications terrestres fonctionnent précisément en mode TDD .

En démontrant que cette architecture peut fonctionner en environnement orbital, UNIVITY franchit une étape importante vers son objectif. Laurent Bouscary, directeur technique d’UNIVITY , explique : « Au-delà des performances de la liaison elle-même, cette démonstration confirme la possibilité de construire une infrastructure satellitaire s’appuyant largement sur les technologies et les développements issus de la 5G terrestre, plutôt que de recréer un écosystème entièrement distinct. »

Voici le modèle que met en place UNIVITY : une infrastructure spatiale neutre et partagée conçue pour les opérateurs télécoms , leur permettant de conserver la maîtrise de leurs services de connectivité et de leurs relations clients tout en utilisant l’espace comme une nouvelle couche de leurs réseaux. Le succès d’uniSpark constitue la première validation concrète de cette vision.

Le spectre de 26 GHz, une nouvelle ressource pour les communications par satellite

Au-delà de la simple démonstration technologique, uniSpark ouvre la voie à l’utilisation d’une nouvelle ressource spectrale pour les communications par satellite. Alors que les bandes Ku et Ka sont de plus en plus saturées, UNIVITY démontre le potentiel de la bande 26 GHz pour les communications NTN à haut débit. En démontrant pour la première fois qu’une liaison 5G NTN peut fonctionner en mode TDD à ces fréquences depuis l’espace, uniSpark valide la faisabilité technique de cette approche et ouvre la voie à l’utilisation de nouvelles ressources spectrales pour répondre aux besoins croissants de connectivité par satellite.

De uniSpark à uniShape : vers une connectivité 5G de bout en bout

Le résultat obtenu avec uniSpark valide à la fois un premier élément technologique fondamental de l’architecture d’UNIVITY et sa capacité à valider une liaison 5G en orbite.

En parallèle, avec le soutien du CNES dans le cadre de France 2030, UNIVITY développe uniShape, un système composé de deux satellites de démonstration représentatifs de l’architecture de sa future constellation. Ces deux satellites sont conçus en interne et leur développement sera entièrement géré par UNIVITY. uniShape permettra à l’entreprise de poursuivre la validation des performances de connectivité, de l’architecture système et d’un service 5G NTN de bout en bout avant son industrialisation.

La feuille de route d’UNIVITY se déploie donc en trois étapes : uniSpark, qui a validé les éléments technologiques essentiels ; uniShape, qui les intégrera dans un système représentatif de l’architecture cible ; et uniSky, qui marquera l’industrialisation et le déploiement de la future constellation commerciale.

Laurence Clarac, responsable des concepts innovants et des applications de télécommunications par satellite au CNES , a déclaré : « En hébergeant les équipements au sol pour la démonstration, le CNES a contribué au succès de ces tests en orbite. Cette étape majeure marque l’achèvement de la première phase de la feuille de route d’UNIVITY. Elle sera suivie d’un projet de démonstration de service 5G, soutenu par le CNES dans le cadre du programme France 2030 et signé en août 2025. »

Source : Communiqué

À propos de l’UNIVERSITÉ

UNIVITY (anciennement Constellation Technologies & Operations) développe une constellation de satellites permettant aux opérateurs télécoms de fournir un accès internet haut débit et à faible latence depuis l’espace, en complément des réseaux terrestres. Grâce à des satellites en orbite très basse et à l’utilisation innovante du spectre 5G des opérateurs, l’entreprise propose une solution performante, abordable et durable.

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