UNIVITY et TELKOMSAT explorent les futures opportunités de connectivité par satellite

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UNIVITY, fournisseur d’infrastructures de connectivité spatiale pour les opérateurs de télécommunications, et Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), l’opérateur national de satellites indonésien, ont signé un protocole d’accord (MoU) pour explorer les domaines potentiels de coopération et l’utilisation de solutions de connectivité par satellite en Indonésie.

Aux termes du protocole d’accord, les deux entreprises évalueront les cas d’utilisation potentiels de la connectivité par satellite, notamment l’architecture en orbite terrestre très basse (VLEO) et les futurs services de communication directe avec les appareils. Leur collaboration visera à tirer parti des atouts complémentaires de leurs réseaux spatiaux respectifs afin de répondre aux besoins évolutifs en connectivité des télécommunications sur le marché indonésien. Elle portera sur diverses applications possibles, telles que la connectivité d’entreprise, la mobilité et les solutions de connectivité pour les zones non desservies ou mal desservies.

Le protocole d’accord témoigne également d’un intérêt commun pour la connectivité satellitaire souveraine de l’Indonésie, grâce à une infrastructure terrestre nationale interfacée avec les futures constellations VLEO. Telkomsat et UNIVITY évalueront plus avant des architectures hybrides multi-orbites combinant la résilience du réseau de satellites géostationnaires de Telkomsat avec les systèmes VLEO économiques conçus par UNIVITY, afin de fournir des solutions sécurisées, résilientes et adaptées aux priorités du secteur public et aux applications de sécurité nationale.

UNIVITY développe une infrastructure spatiale partagée et neutre, conçue pour placer les opérateurs télécoms au cœur de la chaîne de valeur. Grâce à une constellation en orbite terrestre très basse (VLEO) exploitant le spectre 5G des opérateurs, l’entreprise œuvre à la mise en place d’une connectivité à haut débit et faible latence, complémentaire aux réseaux terrestres.

En tant que principal opérateur de satellites d’Indonésie et filiale du groupe Telkom Indonesia, une entreprise publique, Telkomsat dessert les opérateurs de télécommunications, les entreprises, les agences gouvernementales et les communautés de tout l’archipel, en mettant l’accent sur le soutien à la connectivité dans les régions reculées et difficiles d’accès.

Charles Delfieux, fondateur et PDG d’UNIVITY , a déclaré :

« L’Indonésie est l’un des marchés de la connectivité les plus dynamiques au monde, offrant des opportunités de convergence entre les réseaux terrestres et spatiaux. Grâce à ce protocole d’accord avec Telkomsat, nous sommes impatients d’explorer comment les futures solutions de connectivité par satellite pourraient compléter les infrastructures existantes et soutenir de nouveaux cas d’usage au fil du temps . »

ANGGORO K. WIDIAWAN, chef du développement de Telkomsat , a ajouté :

« La connectivité par satellite continue de jouer un rôle important dans le soutien de l’écosystème numérique indonésien, en particulier dans les zones reculées et géographiquement dispersées. Grâce à ce protocole d’accord avec UNIVITY, nous sommes impatients d’explorer comment les architectures satellitaires émergentes et les futures capacités des réseaux non terrestres pourraient contribuer à répondre aux besoins de connectivité en constante évolution dans tout le pays. »

À propos de UNIVITY

UNIVITY développe une infrastructure spatiale de gros permettant aux opérateurs télécoms de fournir un accès internet haut débit et à faible latence depuis l’espace directement à leurs clients, en complément des réseaux terrestres. Grâce à des satellites en orbite très basse et à l’utilisation innovante du spectre 5G des opérateurs télécoms, l’entreprise propose une solution performante, abordable et durable, conçue pour les marchés du haut débit et de la téléphonie mobile directe.

About Telkomsat

As part of Indonesia’s state-owned telecommunications ecosystem, Telkomsat is uniquely positioned to bridge satellite and terrestrial communications through its satellite assets, ground infrastructure, operational capabilities, and regulatory expertise. Leveraging its nationwide presence and trusted role within Indonesia’s digital infrastructure ecosystem, Telkomsat is well positioned to support globally deployed satellite networks through local infrastructure, operational integration, and regulatory alignment, helping enable secure, resilient, and nationally integrated connectivity services across the country.

Source : Communiqué

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