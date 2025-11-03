UNIVITY parie sur l’orbite très basse (VLEO) pour une connectivité spatiale plus durable

Partagez 0 Partages

Alors que plus de 30 000 satellites gravitent actuellement autour de la Terre, la congestion de l’espace devient une préoccupation majeure pour les acteurs du spatial. Selon l’astrophysicien Jonathan McDowell, un à deux satellites Starlink retombent sur Terre chaque jour. Si toutes les constellations actuellement annoncées voient le jour, leur nombre pourrait dépasser les 50 000 satellites en orbite terrestre basse (LEO), multipliant les risques de collisions et de débris orbitaux.

Face à cette situation, la start-up UNIVITY propose une approche radicalement différente : miser sur l’orbite terrestre très basse (VLEO), située à moins de 375 km d’altitude, pour une utilisation plus responsable et durable de l’espace.

Une orbite autonettoyante est une orbite où les satellites se désintègrent naturellement à la fin de leur mission, sans intervention humaine ni risque de laisser des débris à long terme.

C’est donc une solution écologique et responsable pour éviter que l’espace proche de la Terre ne devienne une “décharge” de satellites inactifs.

Une orbite autonettoyante pour limiter les débris

« La course aux constellations en orbite terrestre basse ne peut se poursuivre sans contrôle. L’espace est un environnement partagé qui doit être protégé », avertit Charles Delfieux, PDG et fondateur d’UNIVITY.

En plaçant ses satellites sur des orbites autonettoyantes, UNIVITY réduit considérablement le risque de pollution orbitale. À ces altitudes, la désintégration naturelle des satellites intervient quelques semaines ou mois après la fin de leur mission, sans intervention humaine, évitant ainsi la création de nouveaux débris.

Une constellation 5G durable et complémentaire aux réseaux terrestres

L’autre particularité du modèle UNIVITY réside dans l’utilisation du spectre 5G des opérateurs télécoms. Cette approche permet d’assurer une synergie directe entre réseaux terrestres et infrastructures spatiales, en offrant une connectivité haut débit et à faible latence dans les zones rurales, isolées ou sinistrées.

Conçue pour fonctionner en complément des réseaux fibre ou cellulaires, la constellation VLEO d’UNIVITY entend réduire la fracture numérique tout en respectant les impératifs environnementaux.

Vers une souveraineté spatiale européenne responsable

UNIVITY plaide également pour une initiative européenne visant à bâtir une infrastructure spatiale souveraine et collaborative. Selon Charles Delfieux, l’Europe a l’opportunité de prendre le leadership dans le développement d’une connectivité spatiale performante et durable, tout en intégrant des critères de responsabilité environnementale dès la conception des constellations.

À propos d’UNIVITY

Anciennement connue sous le nom Constellation Technologies & Operations, UNIVITY développe une constellation de satellites en orbite très basse permettant aux opérateurs télécoms de fournir un accès Internet haut débit depuis l’espace, en complément des réseaux terrestres. L’entreprise mise sur une architecture de télécommunications basée sur le spectre 5G et sur un modèle économique intégrant les opérateurs au cœur de la chaîne de valeur.

Walid Naffati & IA d’après communiqué

Partagez 0 Partages