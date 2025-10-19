UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération

Partagez 0 Partages



À l’heure où les connectivités terrestre et spatiale convergent, UNIVITY, opérateur de services de connectivité spatiale, et Telespazio France, leader européen des opérations et services satellitaires, annoncent la signature d’un protocole d’accord (MoU). Leur objectif est clair : unir leurs forces pour construire une offre de connectivité spatiale universelle et accessible, du sol à l’espace. Grâce à ce partenariat stratégique, les deux entreprises allient innovation spatiale et expertise opérationnelle pour accélérer le déploiement de l’internet haut débit, partout dans le monde.

Des tests conjoints pour construire une offre globale

Dans le cadre de cet accord, Telespazio France participera aux campagnes de tests d’UNIVITY afin d’évaluer et de démontrer les performances de sa solution auprès de ses clients civils et militaires. L’ambition est d’intégrer à terme la technologie d’UNIVITY au catalogue de services de Telespazio, proposant ainsi une offre de connectivité complète combinant infrastructures terrestres et constellation en orbite terrestre très basse (VLEO).

Couverture mondiale et rentabilité pour une connectivité fiable et sécurisée

La couverture mondiale offerte par la future constellation d’UNIVITY et la présence internationale du Groupe Telespazio permettront d’offrir une solution intégrée répondant à la demande croissante de connectivité haut débit dans des régions qui restent aujourd’hui mal desservies.

UNIVITY bénéficiera des implantations stratégiques et de l’expertise opérationnelle reconnue de Telespazio, notamment grâce à son réseau mondial de téléports. Cette synergie représente un atout majeur pour UNIVITY, lui permettant d’accélérer son déploiement et de fournir des solutions fiables, rentables et faciles à intégrer aux infrastructures des opérateurs télécoms du monde entier, ainsi qu’aux services gouvernementaux et publics.

Des synergies au-delà de la connectivité

Les deux partenaires envisagent également des initiatives conjointes sur d’autres marchés spatiaux ciblés par Telespazio France, tels que les systèmes d’alerte de population par satellite ou la surveillance spatiale. Cette opportunité repose sur la possibilité d’embarquer des charges utiles secondaires lors du déploiement de la constellation UNIVITY – des missions secondaires qui valoriseraient la constellation et contribueraient à répondre aux besoins croissants de sécurité, de résilience et de souveraineté numérique.

Selon Charles Delfieux, Président-fondateur d’UNIVITY : « Cet accord marque une étape stratégique pour UNIVITY et confirme notre ambition : construire un modèle de connectivité hybride combinant les atouts des réseaux terrestres et spatiaux. Avec Telespazio France, nous affirmons une vision globale de la connectivité, universelle et compétitive. »

Corinne Mailles, Directrice Générale Adjointe de Telespazio France, ajoute : « Ce partenariat avec UNIVITY s’inscrit pleinement dans l’ambition de Telespazio France de soutenir l’écosystème NewSpace grâce à son modèle « Operations as a Service ». Opérateur de confiance pour les institutions françaises et européennes et méta-opérateur facilitant l’accès de la Défense au NewSpace, nous sommes fiers de contribuer à l’émergence d’une nouvelle offre européenne de connectivité spatiale . »

UNIVITY : une convergence maîtrisée entre réseaux spatiaux et terrestres

UNIVITY se distingue par un modèle d’affaires qui place les opérateurs télécoms au cœur de la chaîne de valeur et une combinaison technologique unique conçue pour concilier performance, simplicité d’intégration et rentabilité.

Au cœur de cette architecture se trouve une architecture de télécommunications basée sur le spectre 5G des opérateurs de télécommunications, conçue pour fonctionner en synergie avec un déploiement en orbite terrestre très basse (< 375 km), permettant des services Internet couvrant des cas d’utilisation allant du haut débit au Direct-to-Cell.

Cette approche ouvre la voie à une connectivité performante, abordable et durable, y compris dans les zones rurales, éloignées ou touchées par des crises, en complément des réseaux de fibre optique ou cellulaires existants.

