VEON: “Les opérateurs doivent cesser de se concurrencer sur les prix et commencer à développer des plateformes d’IA”

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Lors d’une table ronde aux côtés de représentants de la GSMA, du groupe Ooredoo et du groupe Eutelsat, Kaan Terzioglu a affirmé que la prochaine phase de croissance du secteur des télécommunications repose sur l’IA et les nouveaux modèles de réseau, et non sur une connectivité moins chère.

Kaan Terzioglu, PDG du groupe VEON, a déclaré aux dirigeants du secteur lors du panel « Mobile : Powering Progress » du MWC26 Doha que les opérateurs mobiles doivent abandonner un modèle commercial vieux de plusieurs décennies, basé sur la concurrence sur le prix des minutes et des gigaoctets.

Terzioglu s’est joint au directeur général de la GSMA, Vivek Badrinath, qui animait la session, au PDG du groupe Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo, et à Afke Schaart du groupe Eutelsat pour cette discussion, qui s’inscrivait dans le cadre de la campagne plus large de la GSMA intitulée « Mobile : moteur du progrès », en amont de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT.

« Nous n’arrêtions pas de vendre la mauvaise chose »

Terzioglu a déclaré que le secteur des télécommunications avait enregistré de faibles rendements pour les actionnaires par rapport aux autres secteurs d’infrastructures au cours des deux dernières décennies, citant des marges d’EBITDA se situant généralement entre 40 et 45 %, contre des marges supérieures à 70 % qui, selon lui, sont courantes parmi les entreprises de plateformes numériques.

« Notre proposition de valeur initiale reposait sur le nombre de minutes. Puis sont venus le nombre de messages et les gigaoctets », a déclaré Terzioglu. « Tant que vous ne répondez pas aux attentes des clients, vous êtes voué à l’échec. »

Il a fait valoir que la prochaine proposition de valeur du secteur devait passer d’une connectivité vendue en volume à des services basés sur l’IA conçus pour augmenter « les compétences, les capacités et les aptitudes des individus, des entreprises et des pays », atteignant les clients « à chaque minute de la journée ».

L’IA comme augmentation, et non comme automatisation

Terzioglu a déclaré qu’il évitait les termes « intelligence artificielle » et « superintelligence » au profit de « l’intelligence augmentée », une technologie qu’il a décrite comme étant conçue pour améliorer les compétences humaines existantes plutôt que de les remplacer.

Il a cité un exemple tiré des opérations de VEON : une approche privilégiant l’IA appliquée aux fonctions d’audit interne, qui, selon lui, a permis de passer d’examens annuels rétrospectifs à la détection d’anomalies en temps réel. Il a ajouté que VEON avait renforcé son équipe interne d’IA suite à cette évolution.

Terzioglu a également déclaré qu’il s’attendait à ce que l’IA soit un créateur net d’emplois dans l’ensemble du secteur au fil du temps, une affirmation plus large que ne le permettrait son seul exemple d’audit interne.

L’intégration satellitaire présentée comme un facteur de résilience

Indépendamment de son argument sur les prix, Terzioglu a détaillé le partenariat de VEON avec Starlink en matière de connectivité par satellite, qui, selon lui, a désormais connecté plus de 13 millions d’abonnés en Ukraine, au Kazakhstan et au Bangladesh, ce qui correspond aux chiffres que VEON a divulgués dans ses résultats du troisième trimestre 2026 publiés le 6 novembre.

Il a déclaré que ce service avait été particulièrement important lors des perturbations du réseau sur ces marchés, citant les conflits, les tremblements de terre et les inondations comme exemples récurrents, et a fait référence à une coupure d’énergie qui, selon lui, affectait actuellement le Bangladesh.

« Il faut que ça fonctionne en cas de tremblement de terre », a déclaré Terzioglu, ajoutant que l’intégration par satellite permet à un seul message d’urgence, « Je suis vivant, je suis sain et sauf », d’atteindre son destinataire même lorsque les antennes terrestres sont hors service.

Il a déclaré que cet arrangement préserve la responsabilité en matière de réglementation et d’autorisation, étant donné que la capacité satellitaire transite par les réseaux centraux des sociétés d’exploitation de VEON, chacune étant agréée directement par le gouvernement du marché qu’elle dessert, au lieu d’opérer indépendamment de celui-ci.

Un appel à une infrastructure partagée

Terzioglu a également exhorté le secteur à généraliser l’adoption des infrastructures de tours partagées, citant la Chine et l’Inde, où plusieurs grands opérateurs partagent des sociétés de tours, comme exemples. Il a soutenu que l’avantage concurrentiel dans les télécommunications réside dans les relations clients et la distribution plutôt que dans la propriété des infrastructures physiques, et que la libération de capitaux des tours pourrait permettre de financer des services numériques et d’IA à plus forte marge.

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