Verizon s’allie à des géants de l’industrie pour lancer un forum sur la 6G

Le 22 septembre 2025, Verizon a annoncé la création du 6G Innovation Forum aux États-Unis, en partenariat avec Ericsson, Nokia, Samsung, Qualcomm et Meta. Cette initiative vise à poser les bases technologiques de la prochaine génération mobile, à tester de nouvelles bandes de spectre et à préparer l’harmonisation des futurs standards au sein du 3GPP.

Le premier laboratoire 6G de Verizon ouvrira en 2026 à Los Angeles, dans les locaux actuels de son lab 5G. L’opérateur prévoit d’y développer des cas d’usage autour de l’intelligence artificielle distribuée et de l’edge computing afin de traiter des workloads IA en temps réel.

