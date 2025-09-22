VIAVI lance des outils portables tout-en-un pour simplifier l’activation et les tests du service de fibre optique du dernier kilomètre à des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s

Partagez 0 Partages

VIAVI Solutions Inc. (VIAVI) élargit sa gamme d’appareils portables robustes et fiables pour la mise en service et l’activation des services de fibre optique du dernier kilomètre avec deux nouveaux testeurs portables tout-en-un pour les tests de puissance et de service multi-gigabits à des débits allant jusqu’à 10 Gbit/s. Ces nouveaux testeurs seront présentés en avant-première sur le stand J1285 de VIAVI au salon SCTE Tech Expo, qui se tiendra du 29 septembre au 1er octobre à Washington D.C.

La vérification du débit multi-gigabits et l’apprentissage de nouvelles technologies peuvent représenter des défis pour les techniciens. En prenant en charge la validation et le dépannage des connexions fibre, Ethernet, Wi-Fi 7 et DOCSIS™ avec des débits allant jusqu’à 10 Gbit/s en moins d’une minute, les testeurs portables tout-en-un OneExpert Fiber et OneExpert HFC réduisent le temps d’apprentissage des techniciens, accélérant et simplifiant le déploiement et la maintenance des services PON.

OneExpert Fiber (ONX-700) valide les connexions Ethernet, Fibre et WiFi 7, et OneExpert HFC (ONX-720/ONX-730) fournit une prise en charge supplémentaire pour la fourniture de services DOCSIS et est idéal pour les câblo-opérateurs cherchant à mettre à niveau leur OneExpert CATV existant pour prendre en charge PON / FTTx.

« Ces nouveaux outils polyvalents, robustes et intégrés renforcent le leadership de VIAVI dans le domaine des tests de fibre optique et de l’activation de services », a déclaré Kevin Oliver, vice-président et directeur général des solutions fibre et accès chez VIAVI. « En simplifiant l’activation et la maintenance des services FTTx et DOCSIS, les instruments tout-en-un OneExpert simplifient comme jamais les tests jusqu’à 10 Gbit/s. Nous sommes ravis de proposer ces outils incontournables pour une activation rapide et fiable des services multi-gigabits, garantissant une installation du dernier kilomètre réussie dès la première fois et réduisant considérablement le temps consacré à l’identification et à la résolution des problèmes sur le terrain. »

Ces nouveaux outils intuitifs transforment tout technicien en expert des tests de connectivité et de performance de bout en bout des réseaux PON. Ils donnent accès à des profils de test préconfigurés et personnalisés, et intègrent une fonctionnalité de notification automatique de réussite/échec. OneCheck, en un seul clic, permet de valider la fourniture du service filaire depuis la passerelle ou l’ONT, de valider le débit avant livraison du réseau PON ou fibre optique P2P, de vérifier que les clients bénéficient de la puissance et du débit Wi-Fi nécessaires, et de valider la fourniture du service DOCSIS via le câble coaxial ou Ethernet.

Les nouveaux outils, certifiés IP54, sont résistants aux intempéries, testés aux chutes jusqu’à 1 m et conçus pour fonctionner de manière fiable pendant de nombreuses années. Leur conception modulaire offre des fonctionnalités évolutives et réduit les coûts de possession en permettant aux techniciens de suivre l’évolution des technologies, telles que les tests de service 25G et 50G. La compatibilité avec VIAVI TPA™ ( Test Process Automation) garantit la conformité des processus des techniciens en guidant les flux de travail et en standardisant les procédures de test. Elle permet également au personnel de terrain d’optimiser son efficacité en les informant des mises à jour du firmware et des options supplémentaires de l’instrument dès leur disponibilité.

À propos de VIAVI

VIAVI (NASDAQ : VIAV) est un fournisseur mondial de solutions de test, de surveillance et d’assurance réseau pour les télécommunications, le cloud, les entreprises, les premiers intervenants, l’armée, l’aérospatiale et le ferroviaire. VIAVI est également leader des technologies de gestion de la lumière pour la détection 3D, la lutte contre la contrefaçon, l’électronique grand public, l’industrie, l’automobile, les administrations publiques et les applications aérospatiales.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages