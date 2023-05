Viva Tech : LVMH dévoile ses ambitions pour le plus grand événement européen dédié à l’innovation et aux startups

Partagez 0 Partages

Partenaire de Viva Technology depuis la première édition en 2016, le groupe LVMH participera à nouveau à ce rendez-vous incontournable qui se tiendra du 14 au 17 juin 2023 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Réunissant tous les acteurs clés de l’innovation – grands groupes, startups, dirigeants etc. – cet événement constitue pour LVMH une opportunité d’identifier de nouvelles startups via son Innovation Award, ainsi qu’une très belle vitrine pour mettre en valeur les innovations développées par ses Maisons et startups partenaires. Lors de cette édition 2023, 18 Maisons issues des différentes divisions du Groupe présenteront plus d’une vingtaine d’innovations.

« The Dream Box », le pavillon qui démontre la capacité de LVMH à transformer les rêves en réalité

Pour cette édition 2023, les innovations dévoilées par les Maisons et startups partenaires du Groupe seront présentées sur le pavillon LVMH conçu autour du thème du rêve. Après « L’Appartement » en 2022 inspiré des codes de l’architecture haussmannienne, le Groupe accueillera cette année le public dans sa « Dream Box », un écrin de 600 m2 qui évoluera tout au long de la journée et invitera les visiteurs à aller à la rencontre de ce qui fait la désirabilité des Maisons LVMH. Le Groupe y montrera comment les rêves – ceux des clients de ses Maisons mais aussi de ses talents ou de ses startups partenaires – sont un formidable moteur d’innovation, et comment ils prennent vie dans des solutions concrètes.

Cet événement sera également l’occasion pour LVMH de présenter les trois piliers-clés de son écosystème d’innovation. Le premier consiste à favoriser une expérience client omnicanale et immersive en offrant les expériences d’achat les plus innovantes, aussi bien en ligne qu’en boutique. Loro Piana présentera par exemple sur le stand LVMH et sur la scène de Viva Technology son partenariat avec le Consortium Aura qui permet de certifier numériquement l’authenticité et la traçabilité de ses créations grâce à la technologie blockchain.

Le deuxième pilier de cet écosystème est le développement durable. Engagés de longue date en faveur de la protection de l’environnement et de la biodiversité, le Groupe et ses Maisons ont à cœur de déployer des solutions permettant d’assurer que leurs produits et la manière dont ils sont fabriqués ont un impact positif sur leur écosystème tout au long de leur cycle de vie. Ruinart dévoilera ainsi un nouveau projet visant à renforcer la durabilité de ses produits et Moët & Chandon présentera son travail autour de la biodiversité et la production de vin sur la scène de Viva Technology.

Enfin, le troisième pilier consiste à bâtir et développer une communauté de talents, en particulier dans le domaine de la technologie et de la data. L’équipe des Ressources Humaines du Groupe sera présente tout au long du salon pour présenter aux visiteurs les perspectives de carrière chez LVMH. De nombreux postes sont en effet à pourvoir dans la Tech, l’IT, le web 3, la blockchain, le CRM, l’omnicanal ou encore la data.

7ème édition du LVMH Innovation Award

Comme à chaque édition, le LVMH Innovation Award constituera l’un des temps forts de Viva Technology. Depuis 2017, cet événement récompense les startups les plus prometteuses pour répondre aux enjeux business du Groupe. D’année en année, l’attractivité de ce prix ne fait que se confirmer, en témoigne le nombre record de candidatures de startups reçues cette année encore : plus de 1300 dossiers de candidatures en provenance de 75 pays, contre 950 en 2022.

Au total, 18 startups dont les solutions proposées ont le potentiel de façonner l’avenir de l’industrie du luxe ont été sélectionnées dans 6 catégories : expérience collaborateur, diversité et inclusion ; image et media pour la désirabilité de la marque ; expérience digitale et immersive ; omnicanal et retail ; excellence des opérations ; développement durable et greentech.

Les finalistes présenteront leurs solutions sur le stand LVMH alors que les lauréats des six catégories se verront remettre un prix lors d’une cérémonie le 15 juin, en présence de Livi, l’ambassadrice virtuelle LVMH. L’une des startups sera désignée comme la grande gagnante du LVMH Innovation Award 2023 et se verra remettre le prix par Bernard Arnault. L’année dernière, Toshi avait remporté ce prix pour sa solution permettant d’amener jusqu’au domicile du client l’expérience en magasin.

Présence de LVMH dans l’espace dédié à l’innovation dans le sport, « Future of Sport »

LVMH sera également présent dans le hall dédié à l’innovation dans le sport baptisé « Future of Sport », grande nouveauté de l’édition 2023 de Viva Technology afin de célébrer une année riche en événements sportifs internationaux (Roland Garros, Coupe du Monde de Rugby, etc.). LVMH montrera l’engagement de longue date de ses Maisons dans le milieu sportif et la façon dont le sport constitue une source d’inspiration pour le Groupe.

Parmi les Maisons qui représenteront LVMH : Tiffany & CO. présentera sa collaboration avec Nike et exposera au public le trophée conçu spécialement pour la Major League Soccer (MLS), la principale ligue de football aux Etats-Unis ; TAG Heuer dévoilera les dernières fonctionnalités de sa montre de golf connectée ; Hublot plongera les visiteurs au cœur de son expérience en réalité virtuelle « Hublot Loves Football Stadium » ; Make Up For Everdévoilera sa gamme « Aqua Resist » et fera des démonstrations de make-up en direct ; Le Parisien mettra en avant ses couvertures historiques des évènements sportifs et ses projets dans la perspective des prochains grands évènements sportifs internationaux prévus en France.

Lancement d’un nouveau site immersif dédié à l’innovation chez LVMH : « The Journey »

Viva Technology sera aussi l’occasion pour LVMH de présenter son nouveau site immersif conçu en 3D, baptisé The Journey. Ce site aura pour but de valoriser ce que le Groupe et ses Maisons font en matière d’innovation. Dévoilé en exclusivité sur le salon, ce nouvel univers virtuel deviendra la plateforme externe d’expression des sujets tech et innovation du Groupe.

L’accès à The Journey pourra se faire à Viva Technology via des QR Code disposés sur le stand. Un accès à la programmation de LVMH à Viva Technology sera disponible depuis le site avec la liste des innovations des Maisons, des startups et des différentes prises de parole prévues tout au long de l’évènement. Un accès aux offres d’emploi sera également disponible depuis la plateforme.

