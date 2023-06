Viva Tech Paris 2023 : la Côte d’Ivoire veut reproduire le salon de l’innovation en Afrique 

Partagez 1 Partages

Reproduire le succès retentissant de Viva Tech à l’échelle du continent africain, avec la Côte d’Ivoire comme pays organisateur ; c’est la volonté exprimée par les ministres Amadou Coulibaly et Mamadou Touré lors de la rencontre, le samedi 17 juin 2023 avec François Bitouzet, directeur général de Viva Technology.

Alors que se termine le séjour parisien de la délégation ivoirienne dans le cadre du salon Viva Tech, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique et son collègue de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique multiplient les rencontres.

L’État de Côte d’Ivoire qui accompagne des initiatives comme celle portée par le jeune entrepreneur ivoirien, Steven Bedi, responsable de la faîtière de startup CI20 et promoteur du Sommet africain des Startups et de l’Économie numérique (SASEN), étudie la possibilité d’implémenter le modèle Viva Tech en Afrique, à partir de la Côte d’Ivoire. Le directeur général de Viva Technology s’est montré favorable à l’idée de partager l’expérience parisienne de Viva Tech avec une volonté commune de développer un écosystème dynamique, de renforcer le partenariat en matière d’innovation entre Afrique et le reste du monde.

Sur le salon, on note un intérêt des visiteurs pour le pavillon de la Côte d’Ivoire. Les stands attirent une foule de visiteurs, des investisseurs, des entrepreneurs, des experts du secteur et des étudiants ivoiriens résident en France, tous, désireux de découvrir les opportunités offertes par l’univers technologique de la Côte d’Ivoire.

L’occasion est belle pour les représentants des deux ministères qui accompagnent les startups, de présenter les projets majeurs de la stratégie nationale de développement du numérique ainsi que la politique ivoirienne en matière de promotion et d’insertion socioprofessionnelle de la jeunesse. La dizaine de startups qui exposent a ainsi pu présenter en détail les projets et discuter des sujets relevant de l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies propres et bien d’autres encore.

Ouvert le 14 juin, la 7ème édition du salon Viva Tech a fermé ses portes ce samedi 17 juin, Porte de Versailles à Paris avec plus de 150 000 visiteurs venus des quatre coins de l’univers. La Côte d’Ivoire qui ambitionne de devenir le plus important hub numérique de l’Afrique de l’Ouest, ne pouvait manquer ce rendez-vous et en revient avec une belle expérience et de bonnes nouvelles en perspective.

