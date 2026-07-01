VivaTech 2026 : Le grand basculement vers l’IA incarnée, la souveraineté technologique et la transversalité des secteurs

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La 10ème édition de VivaTech, qui s’est tenue à Paris du 17 au 20 juin 2026, est entrée dans l’histoire en franchissant le cap record des 200 000 visiteurs de 165 nationalités différentes. Plus qu’un simple anniversaire pour cette décennie d’innovation, cette édition a acté un changement d’ère : le passage d’une IA logicielle et spéculative à une « Embodied AI » (IA incarnée), la fin de l’innocence face aux enjeux de souveraineté, et la démonstration flagrante que la tech a définitivement colonisé tous les secteurs de l’économie mondiale.

Une diplomatie de la Tech : Quand les nations s’affrontent sur le terrain de la souveraineté

La présence conjointe du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre indien Narendra Modi a donné le ton : la tech est le nouveau terrain de la géopolitique mondiale. Avec l’Allemagne désignée comme « Pays de l’année » et l’Inde présente en tant que « Partenaire Pays IA », VivaTech 2026 a mis en exergue la course acharnée des nations pour sécuriser leur indépendance numérique.

Les discussions menées par Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive pour la souveraineté technologique à la Commission européenne, ont rappelé l’urgence pour les continents (et particulièrement les régions émergentes) de développer des infrastructures et des modèles locaux. L’objectif partagé ? Ne plus dépendre aveuglément des seuls géants américains ou asiatiques pour le traitement des données stratégiques, la cybersécurité et l’informatique quantique.

De l’écran au monde physique : L’ère de l’IA incarnée (Embodied AI)

Si les éditions précédentes étaient rythmées par les promesses théoriques des grands modèles de langage, 2026 marque l’année où l’IA a pris corps dans la matière physique. La robotique n’est plus un projet de laboratoire, elle est devenue une réalité de production. Parmi les innovations de rupture ayant marqué le salon :

L’interface cerveau-machine : La démonstration spectaculaire d’Unitree x HABS mettant en scène un robot humanoïde contrôlé directement par l’activité cérébrale humaine.

La disparition de l’écran : Les lentilles de contact intelligentes d’XPANCEO, conçues pour remplacer les smartphones et les casques en intégrant la réalité augmentée et des biocapteurs directement sur la cornée.

La DeepTech industrielle : La solution automatisée de Tetmet capable de tricoter des mailles d’acier ultra-résistantes pour l’aérospatiale et la défense sans aucun outillage lourd.

La transversalité absolue : Tous les secteurs économiques sont « Tech »

L’enseignement majeur de cette édition réside dans le fait que la technologie n’est plus l’apanage des ingénieurs ; elle est devenue le système d’exploitation de tous les métiers, impliquant plus de 30 secteurs d’activité différents. Qu’il s’agisse de déplacer des voyageurs, de cultiver la terre ou de concevoir des produits de luxe, chaque industrie est désormais une industrie technologique.

1. La Travel Tech : L’expérience voyageur réinventée par les agents IA

Le secteur du tourisme et du voyage a franchi un cap majeur à VivaTech 2026. La tendance n’est plus aux simples comparateurs de vols, mais à l’intégration d’agents IA hyper-personnalisés. Ces assistants de nouvelle génération sont capables de concevoir des itinéraires sur-mesure en temps réel selon les goûts du voyageur, de gérer les perturbations de transport de manière autonome et d’intégrer la réalité augmentée pour enrichir les visites culturelles. Les discussions ont également mis l’accent sur la décarbonation du secteur grâce à des algorithmes d’optimisation des trajectoires de vol et de gestion éco-efficiente des flux hôteliers.

2. Le Luxe et la beauté : L’alliance de l’artisanat et des algorithmes

Des acteurs majeurs comme LVMH (avec ses LVMH Innovation Awards) ou L’Oréal ont prouvé que la tech est l’avenir de l’artisanat et du commerce haut de gamme. Le secteur de la beauté (BeautyTech) a démontré une intégration massive de la personnalisation algorithmique pour le consommateur final, transformant l’expérience client traditionnelle en diagnostic scientifique cutané ou capillaire assisté par IA.

3. L’AgriTech : L’intelligence artificielle au service de la sécurité alimentaire

Face aux défis climatiques, l’agriculture connectée a occupé une place centrale. Les innovations présentées comprenaient des drones autonomes d’analyse des cultures, des capteurs IoT (Internet des Objets) pour une irrigation au goutte-à-goutte ultra-précise, et des modèles prédictifs d’IA capables d’anticiper les maladies des plantes ou les vagues de sécheresse, permettant de réduire drastiquement l’usage des intrants chimiques.

4. La HealthTech : Une médecine préventive et sur-mesure

La santé de demain s’est matérialisée à travers des dispositifs médicaux de rupture. Outre les implants 3D biorésorbables pour la reconstruction post-cancer de Lattice Medical, le salon a mis en avant des outils de diagnostic précoce des cancers basés sur l’IA, ainsi que des jumeaux numériques d’organes permettant aux chirurgiens de simuler et de tester des opérations complexes avant d’entrer au bloc opératoire.

5. La CleanTech / GreenTech : La tech au chevet de la planète

La transition écologique n’est plus une simple thématique RSE, mais le premier moteur d’investissement de la DeepTech. VivaTech 2026 a mis en lumière des innovations majeures dans le captage direct du carbone, la gestion intelligente des réseaux d’énergie (Smart Grids) et le développement de modèles d’IA “frugaux”, conçus pour consommer un minimum de ressources énergétiques lors de leur entraînement et de leur déploiement.

Quel message pour l’écosystème Tunisien ?

La Tunisie était présente à cette 10ème édition de Vivatech à travers un pavillon tunisien réunissant plusieurs acteurs comme le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec le ministère des Technologies de la Communication, la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie et a accueilli de nombreuses entreprises et startups spécialisées dans l’intelligence artificielle, la robotique, les technologies vertes, les technologies financières (FinTech), les technologies profondes (DeepTech), les chaînes de logistiques, le conseil, l’agroalimentaire, l’agriculture, la santé et la santé numérique.

Pour un marché comme la Tunisie, les enseignements de VivaTech 2026 tracent une feuille de route claire. Face à l’essor de la souveraineté numérique européenne et asiatique, la création de valeur ne résidera plus dans la simple sous-traitance de code ou de services. L’opportunité historique pour nos startups et ingénieurs réside désormais dans notre capacité à développer des solutions d’IA éthiques, légères et adaptées, tout en positionnant la tech comme un levier d’optimisation pour nos industries traditionnelles, notre agriculture et notre transition écologique.

La tech n’est plus une option sectorielle, c’est le langage universel de l’économie moderne.

Bahia Nar

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