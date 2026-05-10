vivo lance en Tunisie les séries V70 et Y31 5G

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La marque technologique mondiale vivo a lancé en Tunisie ses nouvelles séries de smartphones V70 et Y31 lors d’un événement organisé à Tunis le 8 mai 2026.

La série V70 comprend les modèles V70 et V70 FE, orientés vers la photographie mobile et la vidéo 4K, avec écrans AMOLED 120 Hz, batteries de 6500 à 7000 mAh et fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

De son côté, le Y31 5G cible le segment milieu de gamme avec un design certifié IP68/IP69, un processeur Snapdragon octa-core, jusqu’à 256 Go de stockage et des fonctions IA pour la photo et la traduction à l’écran.

Selon le constructeur, les smartphones seront commercialisés en Tunisie à partir du 11 mai 2026 aux prix publics conseillés suivants :

2199 DT pour le V70

1499 DT pour le V70 FE (8 Go RAM / 256 Go)

1699 DT pour le V70 FE (12 Go RAM / 256 Go)

D’après communiqué

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